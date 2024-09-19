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Kadıköy'de Kız Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm: 25 Yaşındaki Kız Bahçede Cansız Halde Bulundu

Kadıköy'de Kız Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm: 25 Yaşındaki Kız Bahçede Cansız Halde Bulundu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 14:09

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde ölü halde bulundu. Yerde kanlar içindeki cesedini gören yurt görevlileri durumu polise bildirirken, ekipler şüpheli ölümü araştırmak için çalışma başlattı. 

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Akıllarda soru işareti bırakan olay, bu sabah saatlerinde Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yaşandı.

Akıllarda soru işareti bırakan olay, bu sabah saatlerinde Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yaşandı.

İddiaya göre, yurt görevlileri bahçede kanlar içinde yatan 25 yaşındaki K.A.'nın cesedini gördü.

İddiaya göre, yurt görevlileri bahçede kanlar içinde yatan 25 yaşındaki K.A.'nın cesedini gördü.

Görevliler hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Görevliler hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri ekipleri bahçede ve kızın odasının bulunduğu 5'inci katta inceleme yaptı.

Genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri ekipleri bahçede ve kızın odasının bulunduğu 5'inci katta inceleme yaptı.

Öğrencilerin gözyaşları içinde seyrettiği olay sonrası genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öğrencilerin gözyaşları içinde seyrettiği olay sonrası genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Yurdun olduğu mahallede yaşayan Turan Meydan, olayla ilgili ise şunları anlattı: "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar"

Yurdun olduğu mahallede yaşayan Turan Meydan, olayla ilgili ise şunları anlattı: "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar"

Olay yerinden görüntüler 👇

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