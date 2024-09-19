Kadıköy'de Kız Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm: 25 Yaşındaki Kız Bahçede Cansız Halde Bulundu
Kadıköy'de Kız Öğrenci Yurdunda Şüpheli Ölüm: 25 Yaşındaki Kız Bahçede Cansız Halde Bulundu
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Akıllarda soru işareti bırakan olay, bu sabah saatlerinde Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yaşandı.
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İddiaya göre, yurt görevlileri bahçede kanlar içinde yatan 25 yaşındaki K.A.'nın cesedini gördü.
Görevliler hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri ekipleri bahçede ve kızın odasının bulunduğu 5'inci katta inceleme yaptı.
Öğrencilerin gözyaşları içinde seyrettiği olay sonrası genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Yurdun olduğu mahallede yaşayan Turan Meydan, olayla ilgili ise şunları anlattı: "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar"
Olay yerinden görüntüler 👇
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