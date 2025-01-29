Beşiktaş'tan Arkadaş Olan Cenk Tosun ve Anderson Talisca Yıllar Sonra Fenerbahçe'de Buluştu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, İstanbul’a gelerek Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Brezilyalı yıldızın kulüp tesislerindeki ilk anları Fenerbahçe tarafından sosyal medyada paylaşılırken, dikkat çeken en özel anlardan biri eski Beşiktaşlı takım arkadaşı Cenk Tosun ile yaşandı.
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Sarı-lacivertli kulüp Talisca'nın futbolcularla buluşma anını sosyal medyadan bir klip şeklinde paylaştı. Videoda, Talisca’yı ilk karşılayan isimlerden biri Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı Cenk Tosun oldu.
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Bir dönem Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve sahada mükemmel bir uyum yakalayan ikilinin, yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi nostalji rüzgarı estirdi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu buluşma sonrası X’te bir kullanıcının yaptığı edit Beşiktaş taraftarına duygusal anlar yaşatırken, Fenerbahçe taraftarlarını ise heyecanlandırdı.
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