Beşiktaş'tan Arkadaş Olan Cenk Tosun ve Anderson Talisca Yıllar Sonra Fenerbahçe'de Buluştu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, İstanbul’a gelerek Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Brezilyalı yıldızın kulüp tesislerindeki ilk anları Fenerbahçe tarafından sosyal medyada paylaşılırken, dikkat çeken en özel anlardan biri eski Beşiktaşlı takım arkadaşı Cenk Tosun ile yaşandı.