Fenerbahçe Yeni Transferleri İçin İki Futbolcusunun Sözleşmesini Dondurdu
Fenerbahçe Yeni Transferleri İçin İki Futbolcusunun Sözleşmesini Dondurdu
Diego Carlos, Milan Skriniar ve son olarak da Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısındaki engeli iki futbolcusunun sözleşmelerini dondurarak çözüme kavuşturdu.
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Fenerbahçe'de 14 kişilik yabancı kontenjanının hangi isimlerden olacağı merak konusuydu.
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Becao ve Oosterwolde'nin sözleşmeleri donduruldu.
Sakatlıklarından dolayı sezonu kapattıkları ifade edilmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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