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Fenerbahçe Yeni Transferleri İçin İki Futbolcusunun Sözleşmesini Dondurdu

Fenerbahçe Yeni Transferleri İçin İki Futbolcusunun Sözleşmesini Dondurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 11:02

Diego Carlos, Milan Skriniar ve son olarak da Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısındaki engeli iki futbolcusunun sözleşmelerini dondurarak çözüme kavuşturdu.

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Fenerbahçe'de 14 kişilik yabancı kontenjanının hangi isimlerden olacağı merak konusuydu.

Fenerbahçe'de 14 kişilik yabancı kontenjanının hangi isimlerden olacağı merak konusuydu.

Diego Carlos, Milan Skriniar ve Talisca transferleriyle 16 yabancı futbolcuya ulaşan sarı-lacivertliler kontenjan sıkıntısı yaşıyordu.

Becao ve Oosterwolde'nin sözleşmeleri donduruldu.

Becao ve Oosterwolde'nin sözleşmeleri donduruldu.

Spor Arena'nın haberine göre, Becao ve Oosterwolde'nin sözleşmeleri askıya alındı.

Sakatlıklarından dolayı sezonu kapattıkları ifade edilmişti.

Sakatlıklarından dolayı sezonu kapattıkları ifade edilmişti.

Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde ve Başakşehir maçında sakatlanan Becao'nun tedavi sürecinin 6-8 ay süreceği belirtilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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