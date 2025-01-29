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Real Madrid Trabzonspor'un Genç Kalecisi Onuralp Çevikkan'ı İstiyor!

Real Madrid Trabzonspor'un Genç Kalecisi Onuralp Çevikkan'ı İstiyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 10:00

İspanyol basını, Real Madrid’in Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ı transfer listesine eklediğini öne sürdü. AS’ın haberine göre, eflatun-beyazlılar, Thibaut Courtois’nın uzun vadeli yerine geçecek bir isim ararken 19 yaşındaki file bekçisini radarına aldı.

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Real Madrid’den 10 milyon euroluk teklif

Real Madrid’den 10 milyon euroluk teklif

2023 yazında Arda Güler'i Fenerbahçe'den toplam 30 milyon euro karşılığında transfer eden Real Madrid'in takıma ikinci bir Türk yıldızı katmak istediği ifade edildi. AS'ta yer alan haberde, Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için 10 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi.

Trabzonspor satışa sıcak bakıyor

Trabzonspor satışa sıcak bakıyor

Trabzonspor’un bu teklife olumlu yaklaştığı, Real Madrid’in genç kaleciye olan ilgisinin yeni olmadığı vurgulandı.

Çevikkan’ın kariyeri

Çevikkan’ın kariyeri

19 yaşındaki file bekçisi, bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi’nde dört maçta görev aldı. 2023 yılında Altınordu’dan 700 bin Euro karşılığında Trabzonspor’a transfer edilen Onuralp’in, bordo-mavili ekiple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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