Real Madrid Trabzonspor'un Genç Kalecisi Onuralp Çevikkan'ı İstiyor!
Real Madrid Trabzonspor'un Genç Kalecisi Onuralp Çevikkan'ı İstiyor!
İspanyol basını, Real Madrid’in Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ı transfer listesine eklediğini öne sürdü. AS’ın haberine göre, eflatun-beyazlılar, Thibaut Courtois’nın uzun vadeli yerine geçecek bir isim ararken 19 yaşındaki file bekçisini radarına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid’den 10 milyon euroluk teklif
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonspor satışa sıcak bakıyor
Çevikkan’ın kariyeri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın