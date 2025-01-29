Real Madrid Trabzonspor'un Genç Kalecisi Onuralp Çevikkan'ı İstiyor!

2023 yazında Arda Güler'i Fenerbahçe'den toplam 30 milyon euro karşılığında transfer eden Real Madrid'in takıma ikinci bir Türk yıldızı katmak istediği ifade edildi. AS'ta yer alan haberde, Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için 10 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi.