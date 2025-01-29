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Napoli Galatasaray'ın Osimhen Teklifini Yeterli Bulmamış!

Napoli Galatasaray'ın Osimhen Teklifini Yeterli Bulmamış!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 12:03

Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılı kulübün Napoli'ye yaptığı teklif ortaya çıkarken teklifin reddedildiği paylaşıldı.

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Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Mavi-beyazlı kulüple masaya oturuldu.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almak adına İtalyan ekibine 65 milyon euroluk bir teklif sundu.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almak adına İtalyan ekibine 65 milyon euroluk bir teklif sundu.

Ancak Napoli, bu tutarı yeterli bulmayarak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrarcı oldu.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray yönetimi Osimhen'i takımda tutma konusunda kararlı olsa da Napoli, fiyat konusunda herhangi bir esneklik göstermedi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray yönetimi Osimhen'i takımda tutma konusunda kararlı olsa da Napoli, fiyat konusunda herhangi bir esneklik göstermedi.

İtalyan kulübü, yıldız forveti ancak serbest kalma bedeli ödenirse bırakacağını açıkça belirtti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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