Napoli Galatasaray'ın Osimhen Teklifini Yeterli Bulmamış!
Napoli Galatasaray'ın Osimhen Teklifini Yeterli Bulmamış!
Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılı kulübün Napoli'ye yaptığı teklif ortaya çıkarken teklifin reddedildiği paylaşıldı.
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Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için harekete geçti.
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Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almak adına İtalyan ekibine 65 milyon euroluk bir teklif sundu.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray yönetimi Osimhen'i takımda tutma konusunda kararlı olsa da Napoli, fiyat konusunda herhangi bir esneklik göstermedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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