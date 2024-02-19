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Cemal Enginyurt, Canlı Yayında Meral Akşener'i Tehdit Etti: 'Seni de Ablanı da Sokağa Çıkmaz Ederim'

Cemal Enginyurt, Canlı Yayında Meral Akşener'i Tehdit Etti: 'Seni de Ablanı da Sokağa Çıkmaz Ederim'

Meral Akşener Cemal Enginyurt
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 11:40

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Demokrat Parti İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, Halk Tv canlı yayınında İYİ Parti GİK üyesi Bilal Uzun ve Meral Akşener'i tehdit etti.

Kaynak: https://www.internethaber.com/cemal-e...
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Canlı yayında, "Bilal Uzun diye birisi bana tweet atmış. Meral Akşener'in 'kumar masası' dediğini ispat etmeyen alçaktır' demiş. O 'alçak' lafını misliyle iade ediyorum" diyen Cemal Enginyurt ardından ise Bilal Uzun ve Meral Akşener'i tehdit etti.

Canlı yayında, "Bilal Uzun diye birisi bana tweet atmış. Meral Akşener'in 'kumar masası' dediğini ispat etmeyen alçaktır' demiş. O 'alçak' lafını misliyle iade ediyorum" diyen Cemal Enginyurt ardından ise Bilal Uzun ve Meral Akşener'i tehdit etti.

Bilal Uzun'un attığı o tweet: 👇

Bilal Uzun'un attığı o tweet: 👇

Enginyurt sözlerinin devamında ise, "Seni de ablanı (Meral Akşener) da sokağa çıkmaz ederim. Haddini aşma. Edepsizlik yapma" dedi.

Enginyurt sözlerinin devamında ise, "Seni de ablanı (Meral Akşener) da sokağa çıkmaz ederim. Haddini aşma. Edepsizlik yapma" dedi.

Cemal Enginyurt tehdidinin ardından ise, 'Burada Ekrem İmamoğlu'yla ilgili Mansur Yavaş ile ilgili söyledikleriniz ortada. Ben neler aldığınızı konuşmaya başlarsam. Ben sadece ve sadece birilerine zarar vermemek adına susuyorum. Ben normalde ablanızı iyi tanıyorum. Ne yaptığınızı iyi biliyorum. Fatih Akşener'i iyi tanıyorum. Bilal Uzun haddini aşma sosyal medyada yazana kadar buyur Halk TV ekranlarında yada istediğin ekranlarda gel tartışalım. Bu davranış sadece ve sadece nefreti artırır. Bir de utanmadan diyor ki, 'Partinizin oyu olmadığını gördünüz. Onun için destekleme kararı aldınız. MHP sizi atmasaydı, hala AKP'de olacaktınız. MHP sizi kapı dışına koymasaydı, parti kuramayacaktınız' diyor' şeklinde konuştu.

Kaynak: İnternet Haber

Canlı yayındaki tehdit anlarından sonra Bilal Uzun'un attığı tweet: 👇

Canlı yayındaki tehdit anlarından sonra Bilal Uzun'un attığı tweet: 👇

'Bugün CHP’li arkadaşların içini ferahtan açıklamalar yapan bu kişinin siyasi bir Zübük olduğunu anlamaları uzun sürmeyecek.

Bu akşam bana ve Meral Akşenere saldırması sonrası biraz eski konuşmalarını inceledim de. Aman Allahım ya, adam fanatik bir Cumhur ittifakı sempatizanı ve fanatik bir Erdoğan sever.

Bir kere hata yapıp hükümeti eleştirip partisinden atılınca muhalif olmuş. Ama atılmama ihtimaline karşı son ana kadar da hükümet yanlısı olmuş. Yoksa rahatsız olup istifa ederdi değil mi?'

İşte o canlı yayın anları: 👇

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