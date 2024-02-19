Cemal Enginyurt, Canlı Yayında Meral Akşener'i Tehdit Etti: 'Seni de Ablanı da Sokağa Çıkmaz Ederim'

Kaynak: https://www.internethaber.com/cemal-e...
Demokrat Parti İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, Halk Tv canlı yayınında İYİ Parti GİK üyesi Bilal Uzun ve Meral Akşener'i tehdit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Canlı yayında, "Bilal Uzun diye birisi bana tweet atmış. Meral Akşener'in 'kumar masası' dediğini ispat etmeyen alçaktır' demiş. O 'alçak' lafını misliyle iade ediyorum" diyen Cemal Enginyurt ardından ise Bilal Uzun ve Meral Akşener'i tehdit etti.
Bilal Uzun'un attığı o tweet: 👇
Enginyurt sözlerinin devamında ise, "Seni de ablanı (Meral Akşener) da sokağa çıkmaz ederim. Haddini aşma. Edepsizlik yapma" dedi.
Canlı yayındaki tehdit anlarından sonra Bilal Uzun'un attığı tweet: 👇
İşte o canlı yayın anları: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda