Cemal Enginyurt, Canlı Yayında Meral Akşener'i Tehdit Etti: 'Seni de Ablanı da Sokağa Çıkmaz Ederim'

'Bugün CHP’li arkadaşların içini ferahtan açıklamalar yapan bu kişinin siyasi bir Zübük olduğunu anlamaları uzun sürmeyecek.

Bu akşam bana ve Meral Akşenere saldırması sonrası biraz eski konuşmalarını inceledim de. Aman Allahım ya, adam fanatik bir Cumhur ittifakı sempatizanı ve fanatik bir Erdoğan sever.

Bir kere hata yapıp hükümeti eleştirip partisinden atılınca muhalif olmuş. Ama atılmama ihtimaline karşı son ana kadar da hükümet yanlısı olmuş. Yoksa rahatsız olup istifa ederdi değil mi?'