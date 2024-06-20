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Celal Şengör Katıldığı Programda Asperger Sendromu Olduğu İçin Empati Kuramadığını Anlattı

Celal Şengör Katıldığı Programda Asperger Sendromu Olduğu İçin Empati Kuramadığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 14:36

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Celal Şengör Sözcü kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamasıyla gündeme geldi. Şengör, Asperger sendromu olduğu için empati duygusu olmadığını dile getirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Otizm spektrum bozukluğunun alt türlerinden biri olan Asperger sendromuna sahip olduğunu söyleyen Şengör, empati duygusunun olmadığını dile getirdi.

Otizm spektrum bozukluğunun alt türlerinden biri olan Asperger sendromuna sahip olduğunu söyleyen Şengör, empati duygusunun olmadığını dile getirdi.

“Empatini yokluğu mu yoksa ben bazı olayları daha hızlı analiz edip kafa yormaya gerek yok mu diyorum, ben de bilmiyorum.” sözleriyle konuşmasına devam etti.

“Empatini yokluğu mu yoksa ben bazı olayları daha hızlı analiz edip kafa yormaya gerek yok mu diyorum, ben de bilmiyorum.” sözleriyle konuşmasına devam etti.

Bu durumu ise psikiyatristin eşine söylemesi üzerine öğrendiklerini ifade etti ve Aspergerin özelliklerinden dolayı bu sendroma sahip olduğu için sevindiğini de ekledi.

Bu durumu ise psikiyatristin eşine söylemesi üzerine öğrendiklerini ifade etti ve Aspergerin özelliklerinden dolayı bu sendroma sahip olduğu için sevindiğini de ekledi.

İşte detaylar 👇

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