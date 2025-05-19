Cardi B'nin Hürrem Göndermesinden Ece Erken'in Kızılcık Şerbeti İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak olan yeni aşiret dizisi için hazırlıklar sürüyor.
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2. Müge Anlı herkesi şaşırtan bir gelişmeyi aktardı.
3. Bahar dizisiyle yıldızını parlayan Sena Mia Kalıp sosyal medyada bir hayli aktif.
4. Ekranlara bomba gibi dönen İşte Benim Stilim sıkça gündemdeki yerini alıyor.
5. Ece Erken yine Kızılcık Şerbeti'yle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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6. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinin fanlarından biri olduğu bilinen bir gerçek!
7. Almeda Survivor'da dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilmişti.
8. Kızılcık Şerbeti'nde Asude ve Apo arasında bir yakınlık, bir ilişki olacağı iddiası gündeme damga vurmuştu.
9. Altay "Onsuz nefes alamıyorum" dediği Neslihan'ı çok hızlı unuttu!
10. İşte Benim Stilim'in son bölümünde adeta 10 yıl önce döndük!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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