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Cardi B'nin Hürrem Göndermesinden Ece Erken'in Kızılcık Şerbeti İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Cardi B'nin Hürrem Göndermesinden Ece Erken'in Kızılcık Şerbeti İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 01:19

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

19 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak olan yeni aşiret dizisi için hazırlıklar sürüyor.

1. Çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak olan yeni aşiret dizisi için hazırlıklar sürüyor.

Başrolünde Biran Damla Yılmaz'ın yer alacağı NOW'ın en yeni dizisinde erkek başrol için teklif götürülen isim belli oldu!

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2. Müge Anlı herkesi şaşırtan bir gelişmeyi aktardı.

2. Müge Anlı herkesi şaşırtan bir gelişmeyi aktardı.

Bir dönem yengesinin tedavi parasını çalarak kayıplara karışan bir ismin 'Güven Bana'da yarışmak istediğini açıkladı.

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3. Bahar dizisiyle yıldızını parlayan Sena Mia Kalıp sosyal medyada bir hayli aktif.

3. Bahar dizisiyle yıldızını parlayan Sena Mia Kalıp sosyal medyada bir hayli aktif.

TikTok hesabından rol arkadaşlarıyla sıkça set hallerini paylaşan genç oyuncunun eskiden TikToker olduğunu biliyor muydunuz?

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4. Ekranlara bomba gibi dönen İşte Benim Stilim sıkça gündemdeki yerini alıyor.

4. Ekranlara bomba gibi dönen İşte Benim Stilim sıkça gündemdeki yerini alıyor.

Haftanın finalinde 90'lar İkon konseptinin belirlendiği bölüme Ivana Sert damgasını vurdu. Ünlü jüri üyesinin Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısındaki performansı kullanıcıları ikiye böldü.

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5. Ece Erken yine Kızılcık Şerbeti'yle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

5. Ece Erken yine Kızılcık Şerbeti'yle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Erken, diziden ayrılan ünlü yönetmen Ketche ile konuştuğunu belirtirken 'Neler konuştuğumu söylersem yer yerinden oynar' diyerek herkesi epey şaşırttı.

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6. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinin fanlarından biri olduğu bilinen bir gerçek!

6. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinin fanlarından biri olduğu bilinen bir gerçek!

Bugün durduk yere Hürrem Sultan paylaşımı yapan ünlü rapçinin derin mesajı da dikkatlerden kaçacak gibi değildi. Olay kısa sürede trendlere yerleşti tabii.

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7. Almeda Survivor'da dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilmişti.

7. Almeda Survivor'da dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilmişti.

Çiğdem Akman ile Enler programına katılarak yaşananların perde arkasını ilk kez anlatan Almeda Baylan 'temas' sebebiyle diskalifiye edildiğini söyledi.

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8. Kızılcık Şerbeti'nde Asude ve Apo arasında bir yakınlık, bir ilişki olacağı iddiası gündeme damga vurmuştu.

8. Kızılcık Şerbeti'nde Asude ve Apo arasında bir yakınlık, bir ilişki olacağı iddiası gündeme damga vurmuştu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'na merak uyandıran bir röportaj veren ünlü oyuncunun gündemdeki bu iddiaya dair manidar açıklamaları ön plana çıktı.

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9. Altay "Onsuz nefes alamıyorum" dediği Neslihan'ı çok hızlı unuttu!

9. Altay "Onsuz nefes alamıyorum" dediği Neslihan'ı çok hızlı unuttu!

Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtal'ın canlandırdığı Altay'ın son bölümdeki flörtöz halleri izleyicilerin gözüne battı.

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10. İşte Benim Stilim'in son bölümünde adeta 10 yıl önce döndük!

10. İşte Benim Stilim'in son bölümünde adeta 10 yıl önce döndük!

Yarışmanın en ikonik isimlerinden biri olan Ayşenur Balcı popüler moda programına geri geldi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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