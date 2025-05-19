Zamanda Yolculuk Yapıyoruz: İşte Benim Stilim'e Dönen Ayşenur Balcı İzleyiciyi Coşturdu!
Bir dönem TV ekranlarının vazgeçilmez gündüz programlarından biri olan ve kanallar arasında savaşa dönüşen İşte Benim Stilim, seneler sonra yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Reytingler istenen seviyeye ulaşamayınca eski sezonlardan iki popüler yarışmacının programa döneceği açıklanmıştı. Programa dönen isimler Ayşenur Balcı ve Emel Özkızıltaş oldu. Sosyal medya bu haberle adeta coştu!
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2015 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim, 10 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
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İşte Benim Stilim'e dönen isimlerden biri Ayşenur Balcı oldu.
Ayşenur Balcı'nın İşte Benim Stilim'e dönüşü programın hayranlarını fena halde coşturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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