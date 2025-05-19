Zamanda Yolculuk Yapıyoruz: İşte Benim Stilim'e Dönen Ayşenur Balcı İzleyiciyi Coşturdu!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan programın sunuculuğunu o dönem olduğu gibi yine Öykü Serter yapıyor. Ancak bu kez jüri koltuğunda Güzide Duran, Nur Bilen Yavuzer ve İvana Sert yapıyor.

Program ilgiyle izlense de reytinglerde eskiden olduğu gibi büyük bir başarı yakalayamadı. Bu sebeple eski dönem yarışmacılarından ikisinin programa döneceği açıklandı.