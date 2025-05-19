onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zamanda Yolculuk Yapıyoruz: İşte Benim Stilim'e Dönen Ayşenur Balcı İzleyiciyi Coşturdu!

Zamanda Yolculuk Yapıyoruz: İşte Benim Stilim'e Dönen Ayşenur Balcı İzleyiciyi Coşturdu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 15:19

Bir dönem TV ekranlarının vazgeçilmez gündüz programlarından biri olan ve kanallar arasında savaşa dönüşen İşte Benim Stilim, seneler sonra yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Reytingler istenen seviyeye ulaşamayınca eski sezonlardan iki popüler yarışmacının programa döneceği açıklanmıştı. Programa dönen isimler Ayşenur Balcı ve Emel Özkızıltaş oldu. Sosyal medya bu haberle adeta coştu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2015 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim, 10 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

2015 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim, 10 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan programın sunuculuğunu o dönem olduğu gibi yine Öykü Serter yapıyor. Ancak bu kez jüri koltuğunda Güzide Duran, Nur Bilen Yavuzer ve İvana Sert yapıyor.

Program ilgiyle izlense de reytinglerde eskiden olduğu gibi büyük bir başarı yakalayamadı. Bu sebeple eski dönem yarışmacılarından ikisinin programa döneceği açıklandı.

İşte Benim Stilim'e dönen isimlerden biri Ayşenur Balcı oldu.

Ayşenur Balcı'nın İşte Benim Stilim'e dönüşü programın hayranlarını fena halde coşturdu.

Ayşenur Balcı'nın İşte Benim Stilim'e dönüşü programın hayranlarını fena halde coşturdu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın