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Teşkilat'ta Yeni Dönem: Altay'ın Neslihan'ı Unutup Kendini Flörte Kaptırması Bir Tık Üzdü

Teşkilat'ta Yeni Dönem: Altay'ın Neslihan'ı Unutup Kendini Flörte Kaptırması Bir Tık Üzdü

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 17:27

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından adeta yepyeni bir sayfa açıldı. 'Onsuz nefes alamıyorum' diyen Altay, flörtöz tavırlarıyla dikkatlerden kaçmadı. Erkeklere bir günde küsmediğimizin kanıtı niteliğindeki Altay'ın sahnesine gelin birlikte bakalım!

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Teşkilat'ta Aybüke Pusat etkisi bitti, reytingler bir miktar düştü.

Teşkilat'ta Aybüke Pusat etkisi bitti, reytingler bir miktar düştü.

Sezon sonuna doğru gelinirken reytinglerin düşmesi normal ama izleyicinin bir bölümünün Aybüke Pusat tepkisini görmezden gelmek imkansız. Ancak tek değişkenlik reytinglerde değil, senaryoda da görüldü.

Dün akşam yayınlanan bölümde Altay'ın "Onsuz nefes alamıyorum" dediği Neslihan'ı hızlı unutması gözlerden kaçmadı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Altay'ın "Onsuz nefes alamıyorum" dediği Neslihan'ı hızlı unutması gözlerden kaçmadı.

Flörtöz bir sahne içinde izlediğimiz Altay, görev icabı bile olsa kalbimizi kırdı açıkçası. Bu bakışları biliriz biz! Daha öleli 1 ay olmadı Altay, bu ne hız yahu!

O anları buyurun birlikte izleyelim:

Kalpler kırıldı bir kere Altay...

Kalpler kırıldı bir kere Altay...
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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