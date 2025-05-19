Teşkilat'ta Yeni Dönem: Altay'ın Neslihan'ı Unutup Kendini Flörte Kaptırması Bir Tık Üzdü
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından adeta yepyeni bir sayfa açıldı. 'Onsuz nefes alamıyorum' diyen Altay, flörtöz tavırlarıyla dikkatlerden kaçmadı. Erkeklere bir günde küsmediğimizin kanıtı niteliğindeki Altay'ın sahnesine gelin birlikte bakalım!
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Teşkilat'ta Aybüke Pusat etkisi bitti, reytingler bir miktar düştü.
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Dün akşam yayınlanan bölümde Altay'ın "Onsuz nefes alamıyorum" dediği Neslihan'ı hızlı unutması gözlerden kaçmadı.
O anları buyurun birlikte izleyelim:
Kalpler kırıldı bir kere Altay...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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