Çamaşır Suyu Koklayarak Gezdi! Evsiz Kadın Mahallelinin Korkulu Rüyası Oldu

Pendik'te Rus uyruklu olduğu düşünülen bir kadın mahallede çamaşır suyu koklayarak çevreye rahatsızlık verdi. Kadının bölgede dilencilik yapıp, sokaklara pislediğini söyleyen mahalle sakimleri, 'Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pendik'te Rus uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın 6 aydır banklarda valizleriyle yatıp, sokaklarda dileniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahalleliden yemek alan kadının çamaşır suyu kokladığı, sokakta oynayan çocukları korkuttuğu belirtildi.
Kadının bazı evlerin önüne pislediğini söyleyen mahalle sakinleri, 'Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor.' dedi. İşte o görüntüler;📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın