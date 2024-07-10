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Çamaşır Suyu Koklayarak Gezdi! Evsiz Kadın Mahallelinin Korkulu Rüyası Oldu

Çamaşır Suyu Koklayarak Gezdi! Evsiz Kadın Mahallelinin Korkulu Rüyası Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 14:13

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Pendik'te Rus uyruklu olduğu düşünülen bir kadın mahallede çamaşır suyu koklayarak çevreye rahatsızlık verdi. Kadının bölgede dilencilik yapıp, sokaklara pislediğini söyleyen mahalle sakimleri, 'Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor.' dedi.

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Pendik'te Rus uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın 6 aydır banklarda valizleriyle yatıp, sokaklarda dileniyor.

Pendik'te Rus uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın 6 aydır banklarda valizleriyle yatıp, sokaklarda dileniyor.

Mahalleliden yemek alan kadının çamaşır suyu kokladığı, sokakta oynayan çocukları korkuttuğu belirtildi.

Mahalleliden yemek alan kadının çamaşır suyu kokladığı, sokakta oynayan çocukları korkuttuğu belirtildi.

Kadının bazı evlerin önüne pislediğini söyleyen mahalle sakinleri, 'Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor.' dedi. İşte o görüntüler;📹

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