Yabancı Balıklardan Kurtulmak İçin Dereye Zehir Döktüler
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Dereye yasa dışı yollarla bırakılan dere alabalıkları, yerli Bonneville alabalıklarını tehdit ediyordu.
Biyologlar uygulamadan önce yakalayabildikleri yerli alabalıkları dereden çıkardı.
Rotenonu etkisiz hâle getirmek için kullanılan madde, derenin suyunu kısa süreliğine kırmızıya boyadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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