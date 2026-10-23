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Yabancı Balıklardan Kurtulmak İçin Dereye Zehir Döktüler

Yabancı Balıklardan Kurtulmak İçin Dereye Zehir Döktüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:33
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ABD'nin Utah eyaletinde yetkililer, yasa dışı yollarla bırakılan dere alabalıklarını yok etmek için Mill Creek'in yaklaşık 5 kilometrelik bölümüne rotenon uyguladı. Eylül başında yapılan çalışmanın amacı, bölgenin yerli türü Bonneville alabalığını korumak.

İşte detaylar...

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Dereye yasa dışı yollarla bırakılan dere alabalıkları, yerli Bonneville alabalıklarını tehdit ediyordu.

Dereye yasa dışı yollarla bırakılan dere alabalıkları, yerli Bonneville alabalıklarını tehdit ediyordu.

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Dairesi'nin (DWR) açıklamasına göre birkaç yıl önce bir balıkçı, Salt Lake County'deki Mill Creek'te dere alabalığı yakaladığını bildirdi. Tür daha sonra derenin bazı bölümlerinde de tespit edildi.

DWR Orta Bölge Su Ürünleri Müdürü Chris Crockett, 2013-2016 yıllarındaki çalışmalardan önce de derede hiç dere alabalığı bulunmadığını belirterek 'Bir kişinin bencil ve yasa dışı davranışları şimdi yerli alabalıkları tehlikeye atıyor' dedi. Utah'ta canlı balık taşımak ya da yeni bir yere bırakmak yasak ve bu suç bir yıla kadar hapis ile 2.500 dolara kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Biyologlar uygulamadan önce yakalayabildikleri yerli alabalıkları dereden çıkardı.

Biyologlar uygulamadan önce yakalayabildikleri yerli alabalıkları dereden çıkardı.

Rotenon 1 Eylül'de Church Fork ile I-215 köprüsü arasındaki 3,1 millik bölüme uygulandı. ABD Orman Servisi, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi ve Trout Unlimited ile birlikte yürütülen çalışma yaklaşık iki gün sürdü. Bu sürede derenin ilgili bölümü halka kapatıldı, yürüyüş yolları ise açık kaldı.

Yakalanan balıkların su güvenli hale geldikten sonra dereye geri bırakılması planlandı. DWR, standart protokolün iki ya da üç uygulamadan oluştuğunu ve ikinci uygulamanın Eylül sonunda ya da 2027 sonbaharında yapılabileceğini açıkladı.

Rotenonu etkisiz hâle getirmek için kullanılan madde, derenin suyunu kısa süreliğine kırmızıya boyadı.

Rotenonu etkisiz hâle getirmek için kullanılan madde, derenin suyunu kısa süreliğine kırmızıya boyadı.

Rotenonu nötralize etmek için potasyum permanganat kullanıldı. Baklagiller ailesinden tropik bir bitkinin köklerinden elde edilen rotenon ise balıklar için solunum zehri. DWR, biyologların kullandığı çok düşük miktarlarda maddenin insanlar, evcil hayvanlar ve diğer yaban hayatı için tehlikeli olmadığını açıkladı. Kullanılan yoğunluk milyarda 50 birimin altında kaldı.

Yine de uygulama sosyal medyada tepki çekti. Bir Instagram kullanıcısının rotenonun Parkinson riskini artırdığını öne süren paylaşımı binlerce beğeni aldı. Amerikan Parkinson Hastalığı Derneği ise riskin bu tür tarım ilaçlarına uzun süreli ya da yüksek düzeyde maruz kalmayla bağlantılı olduğunu, maddenin hastalığa yol açtığının ise kanıtlanmadığını belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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