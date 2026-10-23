Yabancı Balıklardan Kurtulmak İçin Dereye Zehir Döktüler

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Dairesi'nin (DWR) açıklamasına göre birkaç yıl önce bir balıkçı, Salt Lake County'deki Mill Creek'te dere alabalığı yakaladığını bildirdi. Tür daha sonra derenin bazı bölümlerinde de tespit edildi.

DWR Orta Bölge Su Ürünleri Müdürü Chris Crockett, 2013-2016 yıllarındaki çalışmalardan önce de derede hiç dere alabalığı bulunmadığını belirterek 'Bir kişinin bencil ve yasa dışı davranışları şimdi yerli alabalıkları tehlikeye atıyor' dedi. Utah'ta canlı balık taşımak ya da yeni bir yere bırakmak yasak ve bu suç bir yıla kadar hapis ile 2.500 dolara kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.