Bunu da Gördük: Kanlı Çarşaf İçin Mekan Tutup Müzik Eşliğinde Kutlama Yaptılar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBLcg-...
Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada, hala yerinde saymayı tercih edenler var ne yazıkki. İlerlemeleri reddeden bireylerin varlığını ve yaptıkları zaman zaman her birimizi şoktan şoka sürükleyebiliyor.
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Sosyal medyada paylaşılan bir 'kanlı çarşaf' kutlaması izleyenleri şoke etti.
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Özel bir mekanda müzikler eşliğinde kutlamanın yapıldığı o anlar izleyenlerin gözlerini kanattı.
İşte o video;
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