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Bunu da Gördük: Kanlı Çarşaf İçin Mekan Tutup Müzik Eşliğinde Kutlama Yaptılar

Bunu da Gördük: Kanlı Çarşaf İçin Mekan Tutup Müzik Eşliğinde Kutlama Yaptılar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 00:24 Son Güncelleme: 17.10.2024 - 00:31

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Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada, hala yerinde saymayı tercih edenler var ne yazıkki. İlerlemeleri reddeden bireylerin varlığını ve yaptıkları zaman zaman her birimizi şoktan şoka sürükleyebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBLcg-...
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Sosyal medyada paylaşılan bir 'kanlı çarşaf' kutlaması izleyenleri şoke etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir 'kanlı çarşaf' kutlaması izleyenleri şoke etti.

Özel bir mekanda müzikler eşliğinde kutlamanın yapıldığı o anlar izleyenlerin gözlerini kanattı.

Özel bir mekanda müzikler eşliğinde kutlamanın yapıldığı o anlar izleyenlerin gözlerini kanattı.

İşte o video;

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