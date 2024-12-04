Bu Yılbaşında Türkiye'de Gezilebilecek 10 Güzel Şehir

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Kayak Yapın: Kars’a bağlı Sarıkamış kristal karıyla ünlüdür ve kış sporları tutkunları için ideal bir yer. Hem deneyimli kayakçılar hem de yeni başlayanlar için pistler mevcut. Kayak yapmak yılbaşı tatilinizin en heyecan verici anlarından biri olabilir.

Kars Kalesi ve Şehir Gezisi: Kars Kalesi şehre hakim bir tepe üzerinde yer alır ve karla kaplı manzarası oldukça etkileyicidir. Kale çevresindeki sokaklarda yürüyüş yaparak Kars’ın Osmanlı’dan günümüze kalan tarihi yapıları arasında gezinebilirsiniz.

Kış Fotoğrafçılığı: Kars kış manzaralarıyla fotoğrafçılar için bir cennettir. Karla kaplanmış eski taş yapılar, Ani Antik Kenti’nin surları ve Sarıkamış’ın beyaz örtüsü fotoğraflık pek çok sahne sunuyor.