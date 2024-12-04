Bu Yılbaşında Türkiye'de Gezilebilecek 10 Güzel Şehir
Bu Yılbaşında Türkiye'de Gezilebilecek 10 Güzel Şehir
Yılbaşı tatilini Türkiye'de geçirecekler için ülkemiz birbirinden güzel ve farklı deneyimler sunan pek çok şehirle dolu. Karla kaplı dağlar, yılbaşı atmosferini pekiştiren tarihi caddeler, kış sporları imkanları ve leziz kış yemekleriyle soğuk havalarda keyifli bir tatil yapmak isteyenler için en iyi seçenekler burada! Hem manzarasıyla büyüleyecek hem de kışa uygun aktivitelerle dolu şehirler için önerilerimize göz atabilirsiniz.
1. Bolu - Abant
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Aktiviteler:
2. Erzurum
Aktiviteler:
3. Kayseri
Aktiviteler:
4. Kastamonu
Aktiviteler:
5. Sapanca
Aktiviteler:
6. Bursa - Uludağ
Aktiviteler:
7. Artvin
Aktiviteler:
8. Nevşehir - Kapadokya
Aktiviteler:
9. Rize
Aktiviteler:
10. Kars
Aktiviteler:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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