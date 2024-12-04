onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Bu Yılbaşında Türkiye'de Gezilebilecek 10 Güzel Şehir

Bu Yılbaşında Türkiye'de Gezilebilecek 10 Güzel Şehir

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 23:49

Yılbaşı tatilini Türkiye'de geçirecekler için ülkemiz birbirinden güzel ve farklı deneyimler sunan pek çok şehirle dolu. Karla kaplı dağlar, yılbaşı atmosferini pekiştiren tarihi caddeler, kış sporları imkanları ve leziz kış yemekleriyle soğuk havalarda keyifli bir tatil yapmak isteyenler için en iyi seçenekler burada! Hem manzarasıyla büyüleyecek hem de kışa uygun aktivitelerle dolu şehirler için önerilerimize göz atabilirsiniz.

1. Bolu - Abant

1. Bolu - Abant

Neden Gitmeli?

Bolu’nun Abant Gölü çevresi kışın bembeyaz bir masal diyarına dönüşüyor. Karların kapladığı ormanlar, göl kenarındaki yürüyüş yolları ve şirin dağ evleriyle tam bir kış tatili havası yaratıyor. Kayak yapamasanız bile karlı bir manzara eşliğinde gezinti yapabilir ya da dağcılıkla ilgilenebilirsiniz.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Abant’ta yürüyüş yapma

Kar arabasıyla göl etrafında tur

Yılbaşı akşamı dağ evlerinde ateş başında romantik bir akşam yemeği

Yalnızca manzara değil doğa yürüyüşleri, atlı kızak turları ve fotoğrafçılık da popüler aktiviteler arasında.

2. Erzurum

2. Erzurum

Neden Gitmeli?

Erzurum kış turizmi denince akla gelen ilk şehirlerden biridir. Palandöken Kayak Merkezi kışın müthiş bir kar keyfi sunuyor. Erzurum aynı zamanda zengin bir kültürel mirasa sahip. Bu sayede hem kış tatilinizi yapabilir hem de tarihe tanıklık edebilirsiniz.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak ve dağcılık

Erzurum’un meşhur Cağ Kebabı’nı denemek

Erzurum Kalesi'ni gezmek

Tarihi Erzurum Evleri ve Yakutiye Medresesi'ni görmek

Yılbaşı gecesi şehirdeki otellerde düzenlenen özel etkinliklere katılmak.

3. Kayseri

3. Kayseri

Neden Gitmeli?

Kayseri hem kışın karla kaplı dağlarıyla hem de mutfağıyla ünlü bir şehir. Erciyes Dağı’nda kayak yapabilir, tarihi çarşılarında yılbaşı alışverişi yapabilirsiniz. Ayrıca Kayseri'nin meşhur pastırması ve sucuğu kış soğuklarında harika bir lezzet molası sunar.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Erciyes Dağı’nda kayak

Kayseri’nin geleneksel çarşılarında alışveriş

Kayseri’nin meşhur Pastırma ve Sucuklu menülerini tatmak

Tarihi Kayseri Evleri'ni gezmek

Yılbaşı akşamı kayak sonrası sıcacık otelinizde sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek.

4. Kastamonu

4. Kastamonu

Neden Gitmeli?

Kastamonu kışın sakinliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kayak yapabilir, aynı zamanda Kastamonu'nun tarihi evlerini gezebilirsiniz. Karadeniz’in iç bölgelerinde yer alan bu şehir doğanın kışın ne kadar etkileyici olduğunu görmek isteyenler için ideal.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Ilgaz Dağı’nda kayak

Kastamonu Kalesi ve Taş Mektep’te tarihi gezintiler

Kışın geleneksel karavanda yemek hazırlama

Yılbaşı akşamı Kastamonu’nun soğuk havasında bir dağ evinde sıcak içecekler eşliğinde keyif yapmak.

5. Sapanca

5. Sapanca

Neden Gitmeli?

Sapanca İstanbul’a yakınlığıyla kolayca ulaşılabilir bir şehir. Göl etrafındaki ormanlar kışın daha da büyüleyici bir hal alıyor. Doğal güzellikler ve huzurlu ortam yılbaşını sakin bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir alternatif.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Sapanca Gölü etrafında yürüyüş ve bisiklet turları

Yılbaşı akşamı göl kenarında romantik bir akşam yemeği

Sapanca’nın çevresindeki doğal parkları gezmek

Kışın göl manzaralı otellerde dinlenmek.

6. Bursa - Uludağ

6. Bursa - Uludağ

Neden Gitmeli?

Uludağ Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri. Kar kalitesi ve pist seçenekleriyle kış sporları tutkunları için mükemmel bir seçim. Aynı zamanda Bursa Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan tarihi yapılarıyla da zengin bir kültürel deneyim sunuyor.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Uludağ Kayak Merkezi’nde kayak ve dağcılık

Bursa’nın tarihi mekanlarını gezmek (Yeşil Camii, Ulu Camii)

Yılbaşı akşamı Uludağ’da dağ evlerinde ateş başında kutlama

Uludağ’da kış aktiviteleri dışında otel spa ve kayak sonrası dinlenme imkanı.

7. Artvin

7. Artvin

Neden Gitmeli?

Artvin Karadeniz Bölgesi'nin yüksek dağları ve yemyeşil ormanlarıyla kışın farklı bir güzellik sunuyor. Karadeniz’in serin havası Artvin’i daha da çekici kılıyor. Ayrıca bu şehirde yerel halkın samimi misafirperverliği de bir başka avantaj.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Karadeniz Dağları’nda kış yürüyüşleri

Yılbaşı akşamı yerel restoranlarda kış menülerini tatmak ardından şömine başında keyifli vakit geçirmek

Artvin Kalesi ve çevresinde fotoğraf çekimleri.

8. Nevşehir - Kapadokya

8. Nevşehir - Kapadokya

Neden Gitmeli?

Kapadokya yılbaşı tatili için bambaşka bir deneyim sunuyor. Karlar altında peri bacalarının görüntüsü, balonlarla yapılan turlar ve tarihi mağara otellerinde kalma fırsatıyla unutulmaz bir tatil vaat ediyor.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Kapadokya’da sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselmek

Mağara otellerinde kalmak

Yılbaşı akşamı peri bacaları eşliğinde romantik bir akşam yemeği

Yer altı şehirlerini gezmek.

9. Rize

9. Rize

Neden Gitmeli?

Rize kışın yemyeşil yaylaları ve doğal güzellikleriyle tanınan bir şehir. Çamlıhemşin ve Ayder Yaylası karla kaplı doğasıyla oldukça etkileyici bir manzara sunuyor.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Ayder Yaylası’nda kar yürüyüşleri

Yılbaşı akşamı Karadeniz mutfağını keşfetmek

Rize Kalesi'ni, Pokut Yaylası'nı, Fırtına Deresi Vadisi'ni, Zilkale'yi gezmek.

10. Kars

10. Kars

Neden Gitmeli?

Kars yılbaşı tatilinde kışın büyüsünü tam anlamıyla hissedebileceğiniz, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle etkileyici bir şehir. Karasal iklimi sayesinde kış aylarında karla kaplı manzaralar adeta bir masal diyarına dönüşür. Kars’ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle kış atmosferi birleşince ortaya unutulmaz bir deneyim çıkıyor.

Aktiviteler:

Aktiviteler:

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Kayak Yapın: Kars’a bağlı Sarıkamış kristal karıyla ünlüdür ve kış sporları tutkunları için ideal bir yer. Hem deneyimli kayakçılar hem de yeni başlayanlar için pistler mevcut. Kayak yapmak yılbaşı tatilinizin en heyecan verici anlarından biri olabilir.

Kars Kalesi ve Şehir Gezisi: Kars Kalesi şehre hakim bir tepe üzerinde yer alır ve karla kaplı manzarası oldukça etkileyicidir. Kale çevresindeki sokaklarda yürüyüş yaparak Kars’ın Osmanlı’dan günümüze kalan tarihi yapıları arasında gezinebilirsiniz.

Kış Fotoğrafçılığı: Kars kış manzaralarıyla fotoğrafçılar için bir cennettir. Karla kaplanmış eski taş yapılar, Ani Antik Kenti’nin surları ve Sarıkamış’ın beyaz örtüsü fotoğraflık pek çok sahne sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın