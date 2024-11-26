Bu Listeye Bakmadan Gitmeyin! Gezginler En Çok Hayal Kırıklığı Yaratan 15 Tatil Yerini Paylaştı

Yolculuk yapmayı sevenler dünyanın dört bir yanındaki yeni yerleri keşfederken bazen hayal kırıklıklarıyla karşılaşabiliyor. Beklentiler yüksek olunca gerçek bazen o kadar da büyüleyici olmayabiliyor. Gezginlerin 'keşke gitmeseydim' dedikleri yerler de var. Sosyal meydada birçok kişi hayalindeki destinasyonun beklediği gibi çıkmadığını paylaşmış. Peki gezginlere göre hangi tatil yerleri bu tür hayal kırıklıkları yaratmış? İşte en çok eleştirilen o 15 nokta!

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