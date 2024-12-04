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Yurt Dışında Aile Boyu Eğlence İsteyenlerin Muhakkak Görmesi Gereken 13 Destinasyon

etiket Yurt Dışında Aile Boyu Eğlence İsteyenlerin Muhakkak Görmesi Gereken 13 Destinasyon

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 15:46

Ailece bir yurt dışı seyahatine çıkmadan önce düşünmeniz gereken sayısız unsur vardır. Güvenlik, ekonomi ve aktivite çeşitliliği bunların başında gelir. Seyahatin hem çocuklara hem yetişkinlere hitap etmesi için bölge ve kent seçiminin doğru yapılması çok önemlidir. Eğer bu noktada kafanızın karıştığını hissediyorsanız, artık telaşlanmanıza gerek yok.

Çünkü sizin ve ailenizin çok seveceği en iyi yurt dışı rotaları bu listede! 👇👇👇

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1. Münih, Almanya

1. Münih, Almanya

Münih, Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kenti olmasıyla ünlü. Ayrıca bira ve gece hayatı kültürüyle. Ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü bu gastronomi merkezi kentte herkese uygun bir seçenek var. Örneğin; çocuğunuzla açık havanın tadını çıkarmak için Englischer Garten'ı ziyaret edebilir, muhteşem bir araba müzesi olan BMW Müzesi'ne gidebilirsiniz. Eğer tarih meraklısıysanız yapmanız gereken şeyse sadece kentin mükemmel sokaklarını arşınlamak.

2. Viyana, Avusturya

2. Viyana, Avusturya

Tarih, müzik, sanat ve kültür meraklılarına hitap eden Viyana çocuklarınızla eğleneceğiniz muhteşem seçeneklere sahip. Bir kere burası saray yapıları ve bu yapıların önündeki dev parklarıyla ünlü olduğundan hemen her yerde karşınıza bir aktivite merkezinin çıkması çok olası. Paten pistleri, yüzme havuzları, eğlence parkları, lunaparklar ve daha nicesi burada mevcut.

3. Londra, İngiltere

3. Londra, İngiltere

Londra’da herkes için bir şeyler var. Aradığınız şeyin eğlence, bilim, sanat, tarih, gastronomi veya alışveriş olması fark etmeksizin bu harika başkentte rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'na ait gemilerin bulunduğu Tarih Müzesi, çocukların bayıldığı Çikolata Fabrikası ve her markanın mağazasının bulunduğu alışveriş aksları burayı cazibeli bir rota haline getiriyor. Üstelik Avrupa'nın en eski oyuncak mağazası da Londra'da konumlanıyor.

4. Kopenhag, Danimarka

4. Kopenhag, Danimarka

Dünyanın en güvenli ve refah kentlerinden olan Kopenhag, tam anlamıyla çocuk dostu. İçindeki Tivoli bahçeleri ve bisiklet dostu sokakları ile keşfetmenin fazlasıyla eğlenceli olduğu bir kent. Üstelik masal meraklısı çocuklar için ünlü masal evleri barındırıyor. Çocuklar için interaktif bilim merkezi olan Experimentarium ve Kopenhag Hayvanat Bahçesi, buraya gelmişken gitmeniz gereken yerler arasında.

5. Barselona, İspanya

5. Barselona, İspanya

Barselona'yı anlatmak için yeterli tek bir kelime var: Dinamizm. 

Her yerinden adeta kültür patlaması fışkıran bu renkli kent; mimarisi, şarkıları, yemekleri, dili ve sahilleriyle anlatılmaz yaşanır. Bu nedenle her yer atraksiyon dolu olan Barselona da çocuklu aileler için de aktiviteden bol bir şey yok. Ünlü mimar Gaudi'nin eserleriyle dolu kenti gezmek bile sizin için bir oyuna dönüşebilir. Dilerseniz futbol tutkunu çocuklarınızla birlikte ikonik Camp Nou'yu ziyaret edebilir veya dilerseniz açık hava müzesinde tarih ve bilim dolu bir gün geçirebilirsiniz.

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6. Stokholm, İsveç

6. Stokholm, İsveç

Stokholm denilince akla ilk önce tasarım ve moda gelir. Avrupa'nın en düzenli şehir planlarından birine sahip olan kent, son derece güvenli ve rahat. Bu nedenle ailenizle günün her saati herhangi bir yeri ziyaret etmeniz mümkün. İster çocuk edebiyat müzesi olarak bilinen Junibacken Müzesi'ni, isterseniz de Uzun Çoraplı Kız Pippi'nin yaratıcısından feyz alan masal kentini gezebilirsiniz. Üstelik kentte yetişkinler için oldukça lüks restoran seçenekler de mevcut. Yani aileler için çok ideal.

7. Roma, İtalya

7. Roma, İtalya

Roma, tam anlamıyla romantik tatili aile tatiliyle birleştirmek isteyenlere hitap eden bir kent. İtalya'nın bu unutulmaz kenti dünyanın her yerinden yoğun turist akınına uğruyor. Tarihi yapıları ve müzeleriyle çocuğunuz için tam bir kültür gezisi planlarken bir yandan da dünyanın en romantik mekanlarına uğrayabilirsiniz. Roma Forumu, Trevi Çeşmesi, Kolezyum, Sistine Şapeli, Aziz Petrus Bazilikası ve daha birçok ilginç yapı keşfedilmeyi bekliyor.

8. Üsküp, Kuzey Makedonya

8. Üsküp, Kuzey Makedonya

Yurt dışı tatilini yakınlarda arıyor ve biraz da ekonomiyi düşünüyorsanız, Kuzey Makedonya başkenti Üsküp'ü mutlaka listenize eklemelisiniz. Kent merkezindeki Taş Köprü tarihi yürüyüşlerin başlangıcı için ideal. Hemen yakınlardaki kent merkezi ise oldukça modern yapıya ve çeşitli müzelere ev sahipliği yapıyor. Üstelik civarda Matka Kanyonu gibi doğa harikası alanlar da bulunuyor

9. Bükreş, Romanya

9. Bükreş, Romanya

Avrupa'da ucuz tatil için en iyi seçeneklerden bir diğeri de Bükreş. Buraya geldiğiniz zaman yaşamın ne kadar ucuz olduğuna şaşıracaksınız. Ayrıca kentin güzelliğine de hayran kalacaksınız. Çünkü tarihi opera binaları, renkli alışveriş caddeleri ve envai çeşit yeme-içme imkanı herkese hitap edecek cinsten. Herastrau Parkı civarında çocuğunuzla piknik yaparak veya bot turlarına katılarak harika bir gün planlayabilirsiniz.

10. Girit, Yunanistan

10. Girit, Yunanistan

Yunanistan'ın her yerinin ayrı bir çekiciliği olduğu doğru. Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit de bu nedenle aile tatili için adeta biçilmiş kaftan. Ada olması sebebiyle son derece rahat ve salaş yaşam tarzına sahip olan bölge, harika koyları ve manzaraları evleriyle biliniyor. Buradayken güneşin ve sahilin tadını çıkarmak, antik mirası keşfe çıkmak, Akdeniz mutfağının en taze lezzetlerini tatmak veya açık hava müzelerinde gezmek, yapabileceğiniz sayısız aktiviteden sadece birkaçı.

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11. Puket, Tayland

11. Puket, Tayland

Puket, diğer adıyla Balayı Kenti olarak bilinse de aynı zamanda ailelere de hitap eden bir kent. Tayland'ın bu büyüleyici kenti, masmavi suları, berrak koyları ve ikonik gün batımlarıyla ön planda. Buradaki hemen her otelin manzaralı olması ve gelişmiş olanaklar sunması, aileler için harika. Çünkü doğal güzelliklere ve tapınaklara yakın muhteşem otellerde konaklarken, kentin yeme-içme kültürünü keşfetmeniz veya otel içindeki oyun parklarında, yüzme havuzlarında vakit geçirmeniz mümkün.

12. Fransız Alpleri

12. Fransız Alpleri

Çocuklu tatilde yapılacak en güzel aktivitelerden biri kayak olabilir. Eğer kayak deneyiminiz yoksa korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü Fransız Alpleri'nin harika doğası ve her seviyeden kayak tutkununa hitap eden parkurları, aileler için muhteşem bir fırsat sunuyor. Buraya geldiğiniz zaman kayma gibi bir zorunluluğunuz da yok. Yani sadece şömine başında oturup şarabınızı veya kahvenizi yudumlayabilir, bir yandan da büyüleyici doğayı seyredebilirsiniz.

13. Edinburg, İskoçya

13. Edinburg, İskoçya

Edinburg, Haryy Potter hayranı bir çocuğunuz varsa gitmeniz gereken başlıca kentler arasında. Yer altı mağaraları ve korku tünelleriyle tanınan kentte, dönem dönem kostümlü özel turlar düzenleniyor. Her yaşa uygun olan bu turlarda kentin altındaki eski tüneller keşfediliyor ve hikayeye anlatımlar, canlandırmalar eşlik ediyor. Kentin tarihi dokusu, yemyeşil parkları ve diğer tematik aktiviteleri de 7'den 70'e her yaştan insana hitap ediyor.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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