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Bu Sıcakta Ancak Bu Kadar: Demet Akalın'ın Aşırı Efor Sarfettiği Enerjik Dansı Dillere Düştü

Bu Sıcakta Ancak Bu Kadar: Demet Akalın'ın Aşırı Efor Sarfettiği Enerjik Dansı Dillere Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 22:05

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Pop müziğin kraliçelerinden Demet Akalın, sadece şarkılarıyla değil, sivri dili ve dobra tavırlarıyla da magazin gündeminden hiç düşmüyor. Bir gün sahnede fırtına gibi esiyor, ertesi gün bir takipçisine verdiği cevapla gündemi sallıyor. Arkadaş çevresi sürekli değişiyor, bir gün “kardeşim” dediğine ertesi gün “blokladım gitti” diyebiliyor. Lüks yaşantısı, sahne şovları ve sık sık gündeme gelen dostlukları ve küslükleriyle tam bir reality show malzemesi adeta. Ama ne olursa olsun, o her zaman kendine sadık kalıyor ve “Ben buyum!” demekten hiç çekinmiyor. Yani Demet varsa, gündem garanti!

Kendisi şimdi de çıktığı bir sahnede yaptığı dans ile gündeme geldi. Dans etmek için herhangi bir çaba göstermeyen Demet Akalın dillere fena düştü.

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O dansı buradan izleyebilirsiniz;

"Yormasaydın kendini Demo"

"Yormasaydın kendini Demo"

Demet Akalın'ın düşük enerjisi dikkatlerden kaçmadı. Sahneye istemeden çıkmış gibi göründüğü söylenen Demet Akalın eleştiri yağmuruna tutuldu. Aynı zamanda arkasında müzik ile ilgilenen eşi Okan Kurt'un da bir yandan çalıp bir yandan telefon ile ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Kimileri bunu havanın sıcak olduğuna bağlarken kimileri ise seyirciye saygısızlık olarak değerlendirdi. Fakat tüm bunların yanında gelen yorumlar güldürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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