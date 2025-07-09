Bu Sıcakta Ancak Bu Kadar: Demet Akalın'ın Aşırı Efor Sarfettiği Enerjik Dansı Dillere Düştü

Pop müziğin kraliçelerinden Demet Akalın, sadece şarkılarıyla değil, sivri dili ve dobra tavırlarıyla da magazin gündeminden hiç düşmüyor. Bir gün sahnede fırtına gibi esiyor, ertesi gün bir takipçisine verdiği cevapla gündemi sallıyor. Arkadaş çevresi sürekli değişiyor, bir gün “kardeşim” dediğine ertesi gün “blokladım gitti” diyebiliyor. Lüks yaşantısı, sahne şovları ve sık sık gündeme gelen dostlukları ve küslükleriyle tam bir reality show malzemesi adeta. Ama ne olursa olsun, o her zaman kendine sadık kalıyor ve “Ben buyum!” demekten hiç çekinmiyor. Yani Demet varsa, gündem garanti!

Kendisi şimdi de çıktığı bir sahnede yaptığı dans ile gündeme geldi. Dans etmek için herhangi bir çaba göstermeyen Demet Akalın dillere fena düştü.