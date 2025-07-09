Bu Yazın Hiti Olacak: Edis ve Zeynep Bastık'tan "Yatakta Kardiyo" Düeti Geliyor!
Kaynak: https://onedio.com/haber/bu-yazin-hit...
Yaz mevsimi hızını almış giderken, Türk pop müziği de en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Konserler, yeni albümler, sürpriz iş birlikleri derken sahne ısınıyor; ritim ise giderek yükseliyor. Bu yükselen dalganın tam ortasında, iki sevilen isim Edis ve Zeynep Bastık’tan gelen yeni düet “Yatakta Kardiyo” şimdiden sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Hem müzikal enerjisi hem de ikilinin kimyasıyla dikkat çeken şarkı, yazın hit yarışına güçlü bir giriş yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk popunun iki parlayan yıldızı Edis ve Zeynep Bastık, yazın en iddialı iş birliğine imza atarak müzik listelerini sallamaya geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni albümü öncesinde yayımladığı teklilerle merakı körükleyen Edis, geçtiğimiz günlerde yayınladığı duygusal “Bir Yol” şarkısıyla albümüne ilk kapıyı aralamıştı.
Pop, rap ve afrobeat tınılarını modern bir altyapıyla harmanlayan “Yatakta Kardiyo”, güçlü vokallerin enerjisiyle dinleyiciyi dansa davet ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın