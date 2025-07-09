onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Yazın Hiti Olacak: Edis ve Zeynep Bastık'tan "Yatakta Kardiyo" Düeti Geliyor!

Bu Yazın Hiti Olacak: Edis ve Zeynep Bastık'tan "Yatakta Kardiyo" Düeti Geliyor!

Edis Zeynep Bastık
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 18:27

Yaz mevsimi hızını almış giderken, Türk pop müziği de en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Konserler, yeni albümler, sürpriz iş birlikleri derken sahne ısınıyor; ritim ise giderek yükseliyor. Bu yükselen dalganın tam ortasında, iki sevilen isim Edis ve Zeynep Bastık’tan gelen yeni düet “Yatakta Kardiyo” şimdiden sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Hem müzikal enerjisi hem de ikilinin kimyasıyla dikkat çeken şarkı, yazın hit yarışına güçlü bir giriş yapıyor.

Kaynak: https://onedio.com/haber/bu-yazin-hit...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk popunun iki parlayan yıldızı Edis ve Zeynep Bastık, yazın en iddialı iş birliğine imza atarak müzik listelerini sallamaya geliyor.

Türk popunun iki parlayan yıldızı Edis ve Zeynep Bastık, yazın en iddialı iş birliğine imza atarak müzik listelerini sallamaya geliyor.
onedio.com

“Yatakta Kardiyo” adını taşıyan bu sürpriz düet, enerjisiyle yazın ritmini belirlemeye aday.

Yeni albümü öncesinde yayımladığı teklilerle merakı körükleyen Edis, geçtiğimiz günlerde yayınladığı duygusal “Bir Yol” şarkısıyla albümüne ilk kapıyı aralamıştı.

Yeni albümü öncesinde yayımladığı teklilerle merakı körükleyen Edis, geçtiğimiz günlerde yayınladığı duygusal “Bir Yol” şarkısıyla albümüne ilk kapıyı aralamıştı.

Şimdi ise albümdeki en sansasyonel iş birliklerinden biri olan “Yatakta Kardiyo” ile yazın nabzını yükseltiyor. Diğer yanda Zeynep Bastık, “Destan”, “Kör Sevdam” ve akustik projeleriyle sezona hızlı bir giriş yapmışken, bu düetle yazın en kıpır kıpır anını yakalıyor.

Pop, rap ve afrobeat tınılarını modern bir altyapıyla harmanlayan “Yatakta Kardiyo”, güçlü vokallerin enerjisiyle dinleyiciyi dansa davet ediyor.

Pop, rap ve afrobeat tınılarını modern bir altyapıyla harmanlayan “Yatakta Kardiyo”, güçlü vokallerin enerjisiyle dinleyiciyi dansa davet ediyor.
onedio.com

Şarkının söz ve bestesinde Shahriyar Ramazanzade’nin imzası bulunurken, düzenlemelerde Bahti, Ozade ve Koastal Kings'in imzası dikkat çekiyor. Şarkı ve klibi 25 Temmuz’da tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

Edis, 8 Temmuz'da doğum gününü kutlayan Zeynep Bastık’a Instagram’dan 'Yatakta Kardiyo' sürprizi yaptı. Şarkının kapağını paylaşarak “İyi ki doğdun Kardiyo’m” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın