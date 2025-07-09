Bu Yazın Hiti Olacak: Edis ve Zeynep Bastık'tan "Yatakta Kardiyo" Düeti Geliyor!

Yaz mevsimi hızını almış giderken, Türk pop müziği de en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Konserler, yeni albümler, sürpriz iş birlikleri derken sahne ısınıyor; ritim ise giderek yükseliyor. Bu yükselen dalganın tam ortasında, iki sevilen isim Edis ve Zeynep Bastık’tan gelen yeni düet “Yatakta Kardiyo” şimdiden sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. Hem müzikal enerjisi hem de ikilinin kimyasıyla dikkat çeken şarkı, yazın hit yarışına güçlü bir giriş yapıyor.