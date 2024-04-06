Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Yabancı basındaki güncel magazin haberleri neler? Bu hafta yabancı magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz senelerde yaşadığı ihanetle dünya gündemine oturan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, kadınları güçlü ve bağımsız şekilde gösteren Barbie filmine yaptığı yorumlarla tepki çekti.
Bayramlıklarını giyen Kendall Jenner geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki alışılmadık görünümüyle büyük beğeni topladı.
Country müziğin kraliçesi olması beklenen Beyonce geçtiğimiz günlerde yeni albümü Cowboy Carter'ı hayranlarıyla buluşturdu. Ünlü şarkıcı kısa sürede listelerde yükselse de albümü satın alan hayranları eksik şarkılar yüzünden hayal kırıklığına uğradı.
Geçtiğimiz sene Eylül ayında dünyaevine giren Anya Taylor Joy eşiyle evliliklerinin ikinci yıllını kutlamak adına yaptığı paylaşımla dillere düştü. Düğünündeki ayin havasındaki karelerle dikkat çeken isim kısa sürede birçok eleştiri aldı.
Müziği bıraktığını çünkü daha fazla bedeni yüzünden uğradığı linçlere dayanamadığını söyleyen Lizzo, ani bir kararla sektöre geri döndüğünü söyleyince dillere düştü.
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Yıllar içinde sayısız kez yeni versiyonları çekilen Romeo ve Juliet filmin 2024 yapımındaki başrolleri kısa sürede viral oldu.
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma davası tüm dünyanın diline düşeli yıllar olmuşken, en son yakışıklı aktörün çocuklarından vazgeçmesi ile ortalık resmen sallanmıştı. Jolie'nin şiddete uğradığı iddiaları ise gündeme bomba gibi oturdu.
Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası kanser teşhisi konulan Kral Charles Paskalya Bayramı ile birlikte İngiltere halkıyla buluştu.
Geçtiğimiz hafta Marilyn Monroe'nun mezarının yanındaki boş alan rekor bir fiyata açık artırmayla satışa çıkarılmıştı. Tahmin edilenin üzerinde, binlerce dolara satılan mezarı kimin aldığı ise merak konusu oldu.
Kate Middleton'un ortadan kaybolmasıyla birçok komplo teorisinin yanında Prens William'ın kendisini aldattığı iddiaları da gündemi sallamıştı. Rose Hanbury ile ortaya çıkan ihanet haberlerine sessizliğini bozmayan prensin ortadan kaybolmasının asıl nedeni ortaya çıktı.
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Amerikalı şarkıcı Billie Eilish genç yaşına rağmen pek çok başarıya imza attı. Yeni albümü için PR çalışması yürüten Billie Eilish, tek bir paylaşımla tam 6 milyondan fazla takipçi kazandı.
Arnavut asıllı ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın balmumu heykeli Madame Tussauds İstanbul'da açıldı.
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