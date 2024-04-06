Kırmızılı Dua Lipa'dan Kas Şovu Yapan Hemsworth'e 6 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kırmızılı Dua Lipa'dan Kas Şovu Yapan Hemsworth'e 6 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kırmızı çorap akımını oturarak poz verme trendiyle birleştiren Dua Lipa kameralara poz verdi.
Liam Hemsworth kaslarıyla gösteriş yaparcasına ayna selfiesiyle hayranlarının gününü şenlendirdi.
Zayn Malik Los Angeles'tan paylaştığı fotoğrafla sırtındaki yeni dövmeleri sergiledi.
Nicki Minaj pembe kürküyle kombinlediği saçlarıyla verdiği konser pozlarını paylaşarak sevenlerine teşekkür etti.
Dans ettiği videosunu paylaştıktan sonra, New York'ta gerçekleşen depreme gönderme yapan Ice Spice“Deprem için kusuruma bakmayın, biliyorsunuz benim g*t fena sallanıyor” tweetiyle açıklamada bulundu.
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Billie Eilish hiçbir şey olmamış gibi tüm takipçilerine yakın arkadaşlar bölümünden hikaye atmaya devam etti.
Piyasaya alev ateş dönen Shakira, yeni bir şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Ed Westwick nişanlısıyla aşıklar şehrinde kucak kucağa verdiği pozları böyle göze soktu.
Sydney Sweeney 48 saatlik bir Paris çıkartması yaptı.
Ünlü isimler dünyanın dört bir yanına dağılmışken Bruno Mars Singapur'daydı.
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Kısa saçtan sıkılan Kylie Jenner uzun saça geri döndü.
"Cennete düştüm" diyen Kylie Jenner yazı erken getirenelerden biri oldu.
Khloe Kardashian kırmızı saçlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi.
Madonna bir garip açıyla çektiği selfie'ye "geri döndüm" yazdı
Barry Keoghan sauna keyfinden bir kare paylaşarak takipçilerine vücudunu gösterdi.
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