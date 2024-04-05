Kariyer Yönetiminde Billie Eilish Gibi Olun: Tek Paylaşımla Takipçi Sayısını 6 Milyon Artırdı
Kariyer Yönetiminde Billie Eilish Gibi Olun: Tek Paylaşımla Takipçi Sayısını 6 Milyon Artırdı
Amerikalı şarkıcı Billie Eilish genç yaşına rağmen pek çok başarıya imza attı. Yeni albümü için PR çalışması yürüten Billie Eilish, tek bir paylaşımla tam 6 milyondan fazla takipçi kazandı.
Peki nasıl oldu bu?
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Z kuşağının en önemli seslerinden olan Billie Eilish bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.
Kendine has sesi ve elbette tarzıyla Billie Eilish, özellikle pandemi döneminde büyük bir yükseliş yaşadı.
Sosyal medyanın en çok konuşulan şarkıcısı Billie Eilish, Grammy, MTV, Altın Küre, Oscar, Amerikan Müzik Ödülü gibi dünyanın en prestijli ödüllerinin sahibi oldu.
Tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie furyasında bile öne çıkan isim Billie Eilish olmuştu.
Şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen ünlü isim, şimdilerde ise yeni albümü için çalışmalar yürütüyor.
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Yeni albüm çalışmaları yürüten Billie Eilish, bugüne kadar kimsenin yapmadığı bir şey yaparak bütün sosyal medyanın dikkatini çekti. Eilish, bütün takipçilerini yakın arkadaşlar listesine ekledi!
Yalnızca kendisini takip ettiğinizde hikayesini görüntüleyebildiğiniz Billie Eilish, bu yöntem ile 6 milyon üzerinde takipçi kazandı!
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