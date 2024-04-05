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Kariyer Yönetiminde Billie Eilish Gibi Olun: Tek Paylaşımla Takipçi Sayısını 6 Milyon Artırdı

Kariyer Yönetiminde Billie Eilish Gibi Olun: Tek Paylaşımla Takipçi Sayısını 6 Milyon Artırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.04.2024 - 23:16

Amerikalı şarkıcı Billie Eilish genç yaşına rağmen pek çok başarıya imza attı. Yeni albümü için PR çalışması yürüten Billie Eilish, tek bir paylaşımla tam 6 milyondan fazla takipçi kazandı.

Peki nasıl oldu bu?

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Z kuşağının en önemli seslerinden olan Billie Eilish bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

Z kuşağının en önemli seslerinden olan Billie Eilish bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

Henüz kariyerinin başlangıcında olan Billie Eilish, özellikle 'Bad Guy' ve 'Lovely' şarkılarıyla adını milyonlara duyurmayı başarmıştı.

Kendine has sesi ve elbette tarzıyla Billie Eilish, özellikle pandemi döneminde büyük bir yükseliş yaşadı.

Kendine has sesi ve elbette tarzıyla Billie Eilish, özellikle pandemi döneminde büyük bir yükseliş yaşadı.

22 yaşındaki şarkıcı, ilk stüdyo albümüyle Billboard 200 gibi birçok albüm listesi sıralamasına zirveden giriş yaptı. Aldığı ödüllerin ise haddi hesabı yok!

Sosyal medyanın en çok konuşulan şarkıcısı Billie Eilish, Grammy, MTV, Altın Küre, Oscar, Amerikan Müzik Ödülü gibi dünyanın en prestijli ödüllerinin sahibi oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan şarkıcısı Billie Eilish, Grammy, MTV, Altın Küre, Oscar, Amerikan Müzik Ödülü gibi dünyanın en prestijli ödüllerinin sahibi oldu.

Üstelik bu ödüllerden birer tane almakla yetinmedi, tam dokuz Grammy Ödülü, iki Amerikan Müzik Ödülü, üç MTV Video Müzik Ödülü, üç Brit Ödülü, bir Altın Küre Ödülü ve bir de Akademi Ödülü kazandı.

Grammy tarihinde dört genel alan kategorisinin hepsini aynı yıl kazanan ilk kadın ve en genç sanatçı olması da cabası.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie furyasında bile öne çıkan isim Billie Eilish olmuştu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie furyasında bile öne çıkan isim Billie Eilish olmuştu.

Galadaki tarzıyla dikkat çeken Billie Eilish, Barbie filmi için oldukça duygusal bir şarkı seslendirmişti. Genç şarkıcı 'What Was I Made For?' şarkısıyla Oscar'a layık görüldü.

Şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen ünlü isim, şimdilerde ise yeni albümü için çalışmalar yürütüyor.

Şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen ünlü isim, şimdilerde ise yeni albümü için çalışmalar yürütüyor.

Tabii bu denli ünlü birisinin yeni albümü için tanıtım çalışmalarına ihtiyaç duymadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

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Yeni albüm çalışmaları yürüten Billie Eilish, bugüne kadar kimsenin yapmadığı bir şey yaparak bütün sosyal medyanın dikkatini çekti. Eilish, bütün takipçilerini yakın arkadaşlar listesine ekledi!

Yeni albüm çalışmaları yürüten Billie Eilish, bugüne kadar kimsenin yapmadığı bir şey yaparak bütün sosyal medyanın dikkatini çekti. Eilish, bütün takipçilerini yakın arkadaşlar listesine ekledi!

Billie Eilish, yalnızca kendisini takibe aldığınızda görüntüleyebileceğiniz bir hikaye paylaştı. Böylece, bütün takipçilerini de yakın arkadaşlar listesine almış oldu.

Yalnızca kendisini takip ettiğinizde hikayesini görüntüleyebildiğiniz Billie Eilish, bu yöntem ile 6 milyon üzerinde takipçi kazandı!

Yalnızca kendisini takip ettiğinizde hikayesini görüntüleyebildiğiniz Billie Eilish, bu yöntem ile 6 milyon üzerinde takipçi kazandı!

Bu fikri kim bulduysa helal olsun!

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