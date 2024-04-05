Kariyer Yönetiminde Billie Eilish Gibi Olun: Tek Paylaşımla Takipçi Sayısını 6 Milyon Artırdı

Üstelik bu ödüllerden birer tane almakla yetinmedi, tam dokuz Grammy Ödülü, iki Amerikan Müzik Ödülü, üç MTV Video Müzik Ödülü, üç Brit Ödülü, bir Altın Küre Ödülü ve bir de Akademi Ödülü kazandı.

Grammy tarihinde dört genel alan kategorisinin hepsini aynı yıl kazanan ilk kadın ve en genç sanatçı olması da cabası.