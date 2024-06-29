Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Eras Tour isimli Dünya Turnesiyle sevenlerine kavuşan Taylor Swift'in konser sırasında başına akıl almaz bir olay geldi. Şarkı söylediği sırada boğazına böcek kaçan Swift o anlarla böyle başa çıktı!
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Yeni şarkısı "Woman's World"ün reklamı için ilginç bir yöntem kullanan Katy Perry'nin 60 metrelik elbise kuyruğunda yazılı şarkı sözleri fena dillere düştü.
Kylie Jenner, Paris Moda Haftası sırasında Schiaparelli Haute Couture defilesine katılırken elbisesiyle resmen ışıldadı. İddialı bir elbise tercih eden isim yüzünü kapattığı tülle dillere fena düştü.
Olaylı öze hayatıyla sık sık gündeme gelen Cardi B'nin Prenses Diana ile birebir aynı kombini yaptığı anlar görenlerin dikkatinden kaçmadı. Ünlü rapçi kıyafetinden saçına benzemeye çalıştığı prensesle ilgi odağı oldu.
The Notebook filminin yıldız isimlerinden biri olan, filmde Allie karakterinin yaşlı halini canlandıran Gena Rowlands'a Alzheimer teşhisi konuldu.
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Geçtiğimiz haftalarda Brad Pitt'in kızı Shiloh soyadını 'Jolie' olarak değiştirmiş ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Bir darbe de Tom Cruise'un kızından geldi.Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını resmi olarak reddettiğini açıkladı.
En son 15 sene Türk hayranlarıyla buluşan Katy Perry Paris'te açtığı yayında müjdeli haberi verdi! İstanbul'a geleceğini söyleyen ünlü isim hayranlarını sevindirdi.
Romantiklikleriyle ve eşine sağdık tavırlarıyla hepimizi kendine hayran bırakan eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria'yı 25 senedir aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi oturdu.
Sürekli farklı tarzlarıyla gündeme gelen, başkalarına özendiği söylenen Kim Kardashian'ın Marilyn Monroe'ya benzeme çabası dillere düştü.
Geçirdiği estetik işlemlerle doğal güzelliğinin resmen üstünü kapatan, saçlarını rengarenk boyayan ve "eski Megan Fox'a ne yaptın?" tepkileri alan ünlü manken Megan Fox önce yüzündeki dolguları eritti, ardından saçlarını ikonik siyah rengine boyatarak kendine yeniden hayran bıraktı!
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Enteresan stilleri ve dikkat çeken kıyafetleriyle sık sık dillere düşen Katy Perry son zamanlarda iddialı seçimleriyle gündem oluyor. Oldukça cesur bir seçim yapıp kilotlu çorap üstüne kürk geçirip dışarı çıkan Katy Perry manşetlerde vakit kaybetmeden yerini aldı.
Henüz 16 yaşındayken ailesinin zoruyla gönderildiği tedavi merkezinde başına gelen cinsel istismar olayını anlatan Paris Hilton kendisine zorla ilaç verildiğini söyledi. Amerika Temsilciler Meclisinde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" oturumunda söz alan ünlü isim olay hakkında ilk defa konuştu.
Forbes Travel Guide tarafından üst üste birçok defa ödül alan Bodrum'da bir otele geleceği söylenen dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue Türkiye'de sahne alacak!
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