Jet Sosyete Akın Edecek: Can't Get You Out Of My Head ile Hafızalara Kazınan Kylie Minogue Türkiye'ye Geliyor
Jet Sosyete Akın Edecek: Can't Get You Out Of My Head ile Hafızalara Kazınan Kylie Minogue Türkiye'ye Geliyor
Forbes Travel Guide tarafından üst üste birçok defa ödül alan Bodrum'da bir otele geleceği söylenen dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue Türkiye'de sahne alacak!
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Tüm zamanların en çok satan ve en başarılı Avustralyalı sanatçısı Kylie Minogue şarkılarını dinletmeye devam eden nadir isimlerden biri.
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Sevenlerine duyuralım, Grammy ödüllü ünlü isim Türkiye'ye geliyor! Şarkıcının Forbes Travel Guide tarafından üst üste birçok defa ödül alan Bodrum'da bir otele gelceği söyleniyor.
Jet sosyeteden ve iş dünyasından birçok ismin katılacağı geceye dünya genelinde ünlülerin akın etmesi bekleniyor!
Otelin 10. yılına özel düzenlenen davette Kylie Minogue’un canlı performansı ve dans şovu şimdiden merak konusu oldu. Konukların özel jetleriyle gelmesi beklenen, unutulmaz sahne şovlarının sergileneceği gecede misafirler ayrı ilgi odağı olacağa benziyor...
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