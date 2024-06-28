Paris Hilton 16 Yaşında Gönderildiği Tedavi Merkezinde Cinsel istismara Uğradığını İtiraf Etti
Paris Hilton 16 Yaşında Gönderildiği Tedavi Merkezinde Cinsel istismara Uğradığını İtiraf Etti
Henüz 16 yaşındayken ailesinin zoruyla gönderildiği tedavi merkezinde başına gelen cinsel istismar olayını anlatan Paris Hilton kendisine zorla ilaç verildiğini söyledi. Amerika Temsilciler Meclisinde düzenlenen 'Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması' oturumunda söz alan ünlü isim olay hakkında ilk defa konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişteki popülerliğini şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettiren Paris Hilton önemli magazin figürlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O yıllarda kendini bir anda partilerin ve şöhretin içinde bulan, Hilton ailesinin değerli kızı Paris karıştığı skandallar ve videosunun yayılmasının ardından henüz 16 yaşındayken yatılı bir tedavi merkezine yollanmıştı.
Geçtiğimiz gün "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" oturumunda söz alan ünlü isim o zamanlar başına gelenler hakkında ilk defa konuştu.
Ünlü model 16 yaşında kapatıldığı bu tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etti.
Ailesi tarafından zorla kapatıldığı bu merkezde yaşadığı kan donduran olayları anlatan Hilton çocukların bu tür merkezlere gönderilmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi. Şiddetli baskı gördüğünü, koridorlarda sürüklendiğini hatta çırılçıplak soyularak hücreye hapsedildiğini söyleyen Paris Hilton, o zamanlar ailesinin de manipüle edildiğini belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın