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Paris Hilton 16 Yaşında Gönderildiği Tedavi Merkezinde Cinsel istismara Uğradığını İtiraf Etti

Paris Hilton 16 Yaşında Gönderildiği Tedavi Merkezinde Cinsel istismara Uğradığını İtiraf Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 10:04

Henüz 16 yaşındayken ailesinin zoruyla gönderildiği tedavi merkezinde başına gelen cinsel istismar olayını anlatan Paris Hilton kendisine zorla ilaç verildiğini söyledi.  Amerika Temsilciler Meclisinde düzenlenen 'Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması' oturumunda söz alan ünlü isim olay hakkında ilk defa konuştu.

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Geçmişteki popülerliğini şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettiren Paris Hilton önemli magazin figürlerinden biri.

Geçmişteki popülerliğini şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla devam ettiren Paris Hilton önemli magazin figürlerinden biri.

O yıllarda kendini bir anda partilerin ve şöhretin içinde bulan, Hilton ailesinin değerli kızı Paris karıştığı skandallar ve videosunun yayılmasının ardından henüz 16 yaşındayken yatılı bir tedavi merkezine yollanmıştı.

O yıllarda kendini bir anda partilerin ve şöhretin içinde bulan, Hilton ailesinin değerli kızı Paris karıştığı skandallar ve videosunun yayılmasının ardından henüz 16 yaşındayken yatılı bir tedavi merkezine yollanmıştı.

Geçtiğimiz gün "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" oturumunda söz alan ünlü isim o zamanlar başına gelenler hakkında ilk defa konuştu.

Geçtiğimiz gün "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" oturumunda söz alan ünlü isim o zamanlar başına gelenler hakkında ilk defa konuştu.

Ünlü model 16 yaşında kapatıldığı bu tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

Ünlü model 16 yaşında kapatıldığı bu tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

Ailesi tarafından zorla kapatıldığı bu merkezde yaşadığı kan donduran olayları anlatan Hilton çocukların bu tür merkezlere gönderilmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi. Şiddetli baskı gördüğünü, koridorlarda sürüklendiğini hatta çırılçıplak soyularak hücreye hapsedildiğini söyleyen Paris Hilton, o zamanlar ailesinin de manipüle edildiğini belirtti.

Ailesi tarafından zorla kapatıldığı bu merkezde yaşadığı kan donduran olayları anlatan Hilton çocukların bu tür merkezlere gönderilmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi. Şiddetli baskı gördüğünü, koridorlarda sürüklendiğini hatta çırılçıplak soyularak hücreye hapsedildiğini söyleyen Paris Hilton, o zamanlar ailesinin de manipüle edildiğini belirtti.

Ünlü model 'Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız sözlerimi duyun; Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz' ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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