Paris Hilton 16 Yaşında Gönderildiği Tedavi Merkezinde Cinsel istismara Uğradığını İtiraf Etti

Ünlü model 'Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız sözlerimi duyun; Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz' ifadeleriyle sözlerini noktaladı.