Çok Şükür: Son Zamanlarda Gittikçe Yapaylaşan Görüntüsüyle Kendini Mahveden Megan Fox'un Değişimi Sevindirdi
Çok Şükür: Son Zamanlarda Gittikçe Yapaylaşan Görüntüsüyle Kendini Mahveden Megan Fox'un Değişimi Sevindirdi
Geçirdiği estetik işlemlerle doğal güzelliğinin resmen üstünü kapatan, saçlarını rengarenk boyayan ve 'eski Megan Fox'a ne yaptın?' tepkileri alan ünlü manken Megan Fox önce yüzündeki dolguları eritti, ardından saçlarını ikonik siyah rengine boyatarak kendine yeniden hayran bıraktı!
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Hepimizi "o eski halinden eser yok şimdi!" nidalarına boğan, dünyanın en bilinen mankenlerinden biri olan Megan Fox son zamanlarda geçirdiği estetik işlemlerle tanınmaz hale gelmişti.
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Kimileri bu durumu yaşına bağlasa da büyük bir çoğunluk Machine Gun Kelly ile yaşadığı son derece sıra dışı ilişki yüzünden bu hale geldiğine inanıyor ve kendini bir an önce toplamasını bekliyordu.
Geçtiğimiz aylarda nişanlandığı rapçiden ayrıldığını duyuran ve bu hayatta en önemli şeyin kendisi olduğunu üstüne basa basa dile getiren Megan Fox hepimizin umutlarını yeşertmişti...
Ki sevindiren haberin gelmesi çok da uzun sürmedi! Instagram hesabından bütün gönderilerini kaldıran isim uzun bir sürenin ardından kameralara yakalandı.
Saçlarını o ikonik siyah rengine yeniden boyatan ve çene, dudak dolgularının bir kısmını eriten Megan Fox sesimizi mi duydu bilinmez ama bir kez daha güzelliğini herkese kanıtladı desek yeridir.
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saglik amacli olmadikca yapay olan herhangi bir seyin guzel olabilme olasiligi yok zaten son yillarda insanlarin gozune nasil bir perde indi de estetik furya... Devamını Gör