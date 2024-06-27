Sık Sık Başkalarını Kopyaladığını Düşündüren Kim Kardashian Yine ve Yeniden Marilyn Monroe Olma Çabasına Girdi
Sık Sık Başkalarını Kopyaladığını Düşündüren Kim Kardashian Yine ve Yeniden Marilyn Monroe Olma Çabasına Girdi
Sürekli farklı tarzlarıyla gündeme gelen, başkalarına özendiği söylenen Kim Kardashian'ın Marilyn Monroe'ya benzeme çabası dillere düştü.
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Hayatlarını realite programlarıyla gözümüze sokan Kardashian ailesinin en gözde isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ın seveni kadar sevmeyeni de çok.
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Amerikan'ın en ünlü ailesinin ikinci büyük kızı olan Kim Kardashian, lüks yaşantısıyla ve estetik işlemleriyle adından sık sık bahsettiriyor.
Daha önce kırmızı halıda Marilyn Monroe'nun imza elbiselerinden birini giyen ve oldukça eleştirilen Kim Kardashian yine yoruma boğuldu.
Kamera karşısına sarı saçları ile çıkan ismin daha önce aldığı kötü yorumlara rağmen Marilyn Monroe ilhamlı bu çekimi alay konusu oldu.
Fotoğraf çekiminde kendinden bir şeyler katıp cesur pozlar veren Kardashian dillere fena düştü. Gelin gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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Kırmızı rujsuz Marilyn mi olurmuş?