Kardashianlara mı Özendi? Katy Perry'nin Kilotlu Çorap Üstüne Kürk Giyip Çıkması Alakaya Çay Demle Dedirtti
Kardashianlara mı Özendi? Katy Perry'nin Kilotlu Çorap Üstüne Kürk Giyip Çıkması Alakaya Çay Demle Dedirtti
Enteresan stilleri ve dikkat çeken kıyafetleriyle sık sık dillere düşen Katy Perry son zamanlarda iddialı seçimleriyle gündem oluyor. Oldukça cesur bir seçim yapıp kilotlu çorap üstüne kürk geçirip dışarı çıkan Katy Perry manşetlerde vakit kaybetmeden yerini aldı.
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Müzik sektöründe küçümsenemez bir yere sahip olan pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Katy Perry yeni single'ı ile dönmeden önce adını duyurmaya devam ediyor.
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Met Gala gibi ünlü isimlerin tarzlarını konuşturduğu çeşitli etkinliklerde adını duyurmayı başaran ve öne çıkan Katy Perry ayrıca tarzıyla da çok konuşuluyor.
Geçtiğimiz gün en son 15 sene önce konser verdiği Türkiye'ye yeniden geleceğini söyleyen ünlü isim müjdeli haberiyle hayranlarını adeta havalara uçurmuştu.
Son zamanlarda dekolteli kombinleriyle dikkat çeken isim bu sefer de yırtık kilotlu çorap üstüne giydiği kürkle görüntülendi!
Anlamlandırılamayan kıyafetiyle görenin bir daha dönüp baktığı şarkıcı dillere fena düştü...
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