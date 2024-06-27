Kardashianlara mı Özendi? Katy Perry'nin Kilotlu Çorap Üstüne Kürk Giyip Çıkması Alakaya Çay Demle Dedirtti

Enteresan stilleri ve dikkat çeken kıyafetleriyle sık sık dillere düşen Katy Perry son zamanlarda iddialı seçimleriyle gündem oluyor. Oldukça cesur bir seçim yapıp kilotlu çorap üstüne kürk geçirip dışarı çıkan Katy Perry manşetlerde vakit kaybetmeden yerini aldı.