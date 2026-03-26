article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Konserleri: 28 - 29 Mart Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Konserleri: 28 - 29 Mart Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 23:49

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 28-29 Mart tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta Sonu Ankara'da Hangi Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Ankara'da Hangi Konserleri Var?

Ankara Pop ve Nostalji Konserleri

Ankara'da pop müzik sahnesi, 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günleri boyunca nostalji rüzgarlarının etkisi altındadır. Şehrin önde gelen mekanları, farklı kuşaklardan dinleyicileri kendi dönemlerine ait hit şarkılarla buluşturarak güçlü bir toplumsal bellek deneyimi sunmaktadır.

  • 90'lar Türkçe Pop Partisi (28 Mart Cumartesi, IF Performance Hall Tunus): Türk pop müziğinin altın çağına damga vurmuş en hit eserlerin DJ performansları ve özel görsellerle harmanlandığı bu gece, katılımcıları 90'lı yılların renkli dünyasına geri götürmektedir. Dönemin unutulmaz sanatçılarının en sevilen şarkıları, Tunus Caddesi'nin dinamik atmosferinde nostalji tutkunlarıyla buluşmaktadır.

  • Türkçe Pop Partisi (28 Mart Cumartesi, IF Performance Hall Tepe Prime): Modern Türkçe pop listelerinin zirvesindeki şarkılarla kurgulanan bu etkinlik, Ankara'nın batı aksındaki genç ve dinamik kitle için tasarlanmış yüksek enerjili bir dans gecesidir. Tepe Prime'ın modern mimarisi içinde gerçekleşen bu performans, güncel hitlerin ritmiyle hafta sonu enerjisini zirveye taşımaktadır.

  • Back To 2016 Partisi (28 Mart Cumartesi, Sheraton Ankara): 2016 yılının ikonikleşmiş pop ve elektronik dans müziklerini merkezine alan bu tematik gece, sofistike bir otel atmosferinde dönem ruhunu yansıtmaktadır. Milenyum sonrası pop kültürünün zirve yaptığı dönemlerden birine odaklanan bu etkinlik, Ankara'nın seçkin eğlence anlayışına hitap etmektedir.

  • Dance of 2000's (29 Mart Pazar, IF Performance Hall Tunus): 2000'li yılların başında dünya ve Türkiye listelerini kasıp kavuran pop ve R&B hitleri, pazar gecesini hareketlendirmek isteyen müzikseverler için sahnelenmektedir. Geçmişe yönelik bir dans maratonu niteliğindeki bu etkinlik, haftayı yüksek bir tempoyla kapatmayı amaçlayan dinleyicileri bir araya getirmektedir.

Ankara Rock ve Alternatif Sahne Konserleri

Ankara'nın rock sahnesi, her zaman olduğu gibi şehrin entelektüel ve alternatif ruhunu temsil etmeye devam etmektedir. 29 Mart Pazar günü, rock müziğin farklı disiplinlerinden gelen performanslar başkentin sahnelerini doldurmaktadır.

  • Ankara HIM Gecesi (29 Mart Pazar, IF Performance Hall Tunus): Gotik rock ve 'Love Metal' türünün dünyadaki öncüsü olan HIM grubuna bir saygı duruşu niteliğinde olan bu gecede, grubun kültleşmiş melankolik eserleri canlı performanslarla cover'lanmaktadır. Ankara'nın köklü rock alt kültürüne hitap eden bu etkinlik, grubun hayranları için duygusal ve karanlık bir atmosfer vaat etmektedir.

  • Çağrı Oyguç ve Öğrencileri (29 Mart Pazar, IF Performance Hall Tepe Prime): Müzik eğitimcisi ve sanatçı Çağrı Oyguç'un yetenekli öğrencileriyle birlikte hazırladığı bu performans, pop ve rock standartlarının özgün ve akademik bir bakış açısıyla yorumlandığı özel bir sahne deneyimidir. Hem bir başarı sergisi hem de profesyonel bir konser atmosferi sunan bu gece, müzikal geleceğin temsilcilerini bir araya getirmektedir.

Ankara Rap ve Hip-Hop Konserleri

Rap ve hip-hop kültürü, 2026 yılı Ankara'sında dijitalleşen gençliğin ana ifade biçimi olmaya devam etmektedir. 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan büyük çaplı organizasyon, bu türün Ankara'daki gücünü teyit etmektedir.

  • Summer is Calling Party (28 Mart Cumartesi, Milyon Performance Hall): Yazın gelişini kutlayan ve rap/elektronik müzik ekseninde kurgulanan bu dev organizasyon, yüksek tempolu DJ performansları ve modern prodüksiyonlarla şehre yaz enerjisini getirmektedir. Milyon Performance Hall'ün geniş kapasitesi ve teknik altyapısı, Ankara'nın hip-hop severleri için hafta sonunun en iddialı buluşmalarından birini oluşturmaktadır.

Ankara Özel Sahne Gösterileri

Klasik konser anlayışının dışına çıkan interaktif şovlar, Ankara seyircisi için her zaman popüler bir tercih olmuştur.

  • Hayrettin ile Kaos Night (29 Mart Pazar, Jolly Joker Ankara): Dijital dünyanın en popüler mizahçılarından Hayrettin, absürt komedi ve interaktif kurguyu müzikal bir kaos eşliğinde Jolly Joker sahnesine taşımaktadır. İzleyicinin de şovun bir parçası olduğu bu gösteri, klasik bir konserden ziyade pazar akşamını kahkaha ve şaşkınlıkla geçirmek isteyenlere hitap etmektedir.

Bu Hafta Sonu İzmir'de Hangi Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu İzmir'de Hangi Konserleri Var?

İzmir Pop ve Modern Sahne Konserleri

İzmir'deki pop sahnesi, hem tecrübeli ikonları hem de yeni nesil dijital fenomenleri bir araya getiren bir yapıya sahiptir. 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek performanslar, bu çeşitliliği yansıtmaktadır.

  • Hande Yener Konseri (28 Mart Cumartesi, The Factory PSM): Türk pop müziğinin yenilikçi ve ikonik ismi Hande Yener, elektronik altyapılı dans şarkıları ve bitmek bilmeyen sahne enerjisiyle İzmirli hayranlarına dev bir performans sunmaktadır. Sahne kostümleri ve görsel şovlarıyla her zaman öncü olan sanatçı, tarihi mekanın atmosferini modern bir dans pistine dönüştürmeyi hedeflemektedir.

  • Melis Fis Konseri (28 Mart Cumartesi, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu): Dijital platformlardaki başarısını sahneye taşıyan Melis Fis, gençlerin dilinden düşmeyen pop hitlerini İzmir'in en prestijli açık/kapalı salonlarından birinde seslendirmektedir. Sanatçı, enerjik sahne performansı ve samimi vokaliyle İzmir'in genç dinleyici kitlesini bir araya getirmektedir.

İzmir Rock ve Alternatif Sahne Konserleri

Rock müziğin İzmir'deki sarsılmaz gücü, 28-29 Mart tarihlerinde hem efsane grupların hem de alternatif sahnenin güçlü temsilcilerinin performanslarıyla teyit edilmektedir.

  • Duman Konseri (29 Mart Pazar, The Factory PSM): Türk rock müziğinin efsanevi grubu Duman, Kaan Tangöze'nin karakteristik vokali eşliğinde pazar akşamını İzmir'in tarihi atmosferinde rock tınılarıyla taçlandırmaktadır. Grubun on yıllara meydan okuyan hit şarkıları, her yaştan rock severi Havagazı Fabrikası'nın büyüleyici ortamında buluşturmaktadır.

  • Pera Konseri (28 Mart Cumartesi, Hayal Kahvesi İzmir): Alternatif rock müziğin melankolik ve güçlü sesi Pera, 'Seni Kaybettiğimde' gibi sevilen şarkılarını İzmir'in dinamik sahnelerinden birinde dinleyicileriyle paylaşmaktadır. Grubun duygusal derinliği yüksek besteleri, cumartesi akşamı rock severler için yoğun bir müzikal deneyim sunmaktadır.

  • Rebetiko Kordelio Performansı (28 Mart Cumartesi, Bademler Sanat Köyü): Ege'nin ortak müzik mirası olan Rebetiko, Bademler'in otantik atmosferinde geleneksel enstrümanlar eşliğinde icra edilmektedir. Hem kültürel bir yolculuk hem de nitelikli bir müzik ziyafeti sunan bu etkinlik, İzmir'in çok katmanlı yapısını temsil etmektedir.

İzmir Rap ve Hip-Hop Konserleri

İzmir, rap ve hip-hop kültürü için her zaman verimli bir zemin oluşturmuştur. 28 Mart Cumartesi gecesi, bu türün en popüler isimlerinden biri Bornova'da sahne almaktadır.

  • Bege Konseri (28 Mart Cumartesi, Ooze Venue): YouTube dünyasından rap müziğin zirvesine başarılı bir geçiş yapan Bege, kendine özgü trap ve hip-hop tınılarıyla İzmirli gençleri coşturmaya hazırlanmaktadır. Ooze Venue'nün yüksek enerjili sahne atmosferi, sanatçının dinamik performansıyla birleşerek cumartesi gecesine damga vurmaktadır.

Bu Hafta Sonu Antalya'da Hangi Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Antalya'da Hangi Konserleri Var?

Antalya Pop ve Modern Sahne Konserleri

Antalya'da pop müzik, hem modern altyapılar hem de güçlü vokal performanslarıyla şekillenmektedir. Hafta sonu boyunca şehrin iki farklı noktasında önemli isimler sahne almaktadır.

  • Gökhan Türkmen Konseri (28 Mart Cumartesi, Jolly Joker Atakent/Antalya): Türk pop müziğinin romantik ve yenilikçi ismi Gökhan Türkmen, sofistike repertuvarı ve profesyonel sahne duruşuyla Antalya'nın hafta sonu programındaki en prestijli etkinliklerden birine imza atmaktadır. Sanatçı, akustik dokunuşlarla zenginleştirdiği pop şarkılarıyla dinleyicilere estetik bir gece vaat etmektedir.

  • Cem Adrian Konseri (29 Mart Pazar, Sponge Pub Konyaaltı): Beş oktavlık ses aralığı ve sınır tanımayan müzikal tarzıyla tanınan Cem Adrian, Konyaaltı sahilinin akşam atmosferinde melankolik ve etkileyici bir performans sergilemektedir. Sanatçı, her konserinde olduğu gibi Antalya'da da dinleyicisiyle derin bir duygusal bağ kurmayı hedeflemektedir.

Antalya Alternatif ve Rock Sahne Konserleri

Antalya'nın alternatif sahnesi, özellikle dans ve eğlence odaklı konseptlerle cumartesi gecesini hareketlendirmektedir.

  • Disconset (28 Mart Cumartesi, Holly Stone Performance Hall): Alternatif rock ve elektronik tınıların harmanlandığı, dans odaklı bir konsept sunan Disconset, Antalya'nın genç kitleleri için hafta sonunun ana buluşma noktasıdır. Yüksek enerjili sahne atmosferi ve modern müzik seçkileriyle etkinlik, şehrin gece hayatına dinamik bir soluk getirmektedir.

Bu Hafta Sonu Bursa'da Hangi Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Bursa'da Hangi Konserleri Var?

Bursa Rock ve Pop Sahne Konserleri

Bursa'da rock ve pop müzik, hafta sonu boyunca şehrin ana eğlence merkezlerinde yankılanmaktadır.

  • Yüksek Sadakat Konseri (28 Mart Cumartesi, Jolly Joker Bursa): Türk rock müziğinin deneyimli ve başarılı ekibi Yüksek Sadakat, 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer' gibi marşlaşmış şarkılarıyla Bursa sahnesini doldurmaktadır. Grubun enstrümantal hakimiyeti ve vokal gücü, cumartesi akşamı Bursa'nın rock severleri için nitelikli bir canlı müzik deneyimi sunmaktadır.

  • Keskin Konseri (29 Mart Pazar, Hayal Kahvesi Bursa): Ritmin ve enerjinin bir an bile düşmediği Keskin performansı, Bursa'nın pazar akşamını hareketlendiren ana etkinliktir. Modern pop ve rock cover'larından oluşan geniş repertuvarıyla grup, Bursa seyircisine haftayı yüksek moralli bir finalle kapatma imkanı sunmaktadır.

  • Butik Ünlü Performansı (28 Mart Cumartesi, L'alibi Meşelipark): Pop ve alternatif müziğin popüler eserlerini özgün bir yorumla Bursa izleyicisine sunan Butik Ünlü, nezih bir akşam geçirmek isteyenler için ideal bir alternatif oluşturmaktadır. Meşelipark'ın huzurlu atmosferinde gerçekleşen bu performans, samimiyeti ve müzikal kalitesiyle dikkat çekmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın