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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Atatürk'ün Müslümanlığı 'Benim' Diyen Müslümana Nal Toplatır"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Atatürk'ün Müslümanlığı 'Benim' Diyen Müslümana Nal Toplatır"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 23:56

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı 12 Punto kanalında Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslümanlığı ve milli mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Hüseyin Baş, Atatürk'ün İslamiyet'e olan bağlılığını vurgularken, "Atatürk'ün Müslümanlığı, 'benim' diyen Müslümana nal toplatır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş, Atatürk'ün İslamiyet'e olan bağlılığını vurgularken, "Atatürk'ün Müslümanlığı, 'benim' diyen Müslümana nal toplatır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi Müslüman Türk milleti için başlattığını ve Cumhuriyet'i de bu millet için kurduğunu belirten Baş, "Cumhuriyeti kuruyor, cumhur kim? Yine Müslümanlar" diyerek Atatürk'ün Müslüman millet için yaptıklarını sıraladı.

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi Müslüman Türk milleti için başlattığını ve Cumhuriyet'i de bu millet için kurduğunu belirten Baş, "Cumhuriyeti kuruyor, cumhur kim? Yine Müslümanlar" diyerek Atatürk'ün Müslüman millet için yaptıklarını sıraladı.

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