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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Kazançlı Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Kazançlı Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 10:53

2024'e hareketli başlayan piyasalarda yeni yıl kolay geçmeyecek. Borsa İstanbul'da bir aşağı bir yukarı endeks yakından izlenirken, dolar ve altında gün geçmiyor yeni bir zirve görülmesin.  

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta dolar ve borsa kazandırırken, altın, euro ve Bitcoin geriledi.

Geçen hafta dolar ve borsa kazandırırken, altın, euro ve Bitcoin geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,13 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,59 oranında değer kaybıyla 1.969 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.068 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,28'den haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,34 oranında değer kazanırken, haftayı 30,20 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,34 oranında değer kazanırken, haftayı 30,20 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,07 oranında değer kaybederken, haftayı 32,93 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,089 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 103,04 seviyesine geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 390 milyar 21 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 345 milyar 345 milyon, 279 milyar 675 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 390 milyar 21 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 345 milyar 345 milyon, 279 milyar 675 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 37 milyar 565 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 24 milyar 775 milyon lirayla İş Bankası (ISCTR) ve 20 milyar 487 milyon lirayla Akbank (AKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,13 oranında yükselişle 7.996,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,13 oranında yükselişle 7.996,70 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 1,40 oranında değer kazancıyla, bankacılık endeksi de yüzde 3,89 oranında değer kaybıyla geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 21,15 ile Tatlıpınar Enerji (TATEN) olurken, yüzde 18,21 ile Enerya (ENERY) ve yüzde 16,80 ile Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 21,15 ile Tatlıpınar Enerji (TATEN) olurken, yüzde 18,21 ile Enerya (ENERY) ve yüzde 16,80 ile Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 7,84 ile Vakıfbank (VAKBN), sonrasında yüzde 6,27 ile Garanti BBVA (GARAN) ve yüzde 5,53 ile SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) oldu.

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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 4,75, BTCTRY ise yüzde 4,58 oranında düşüş gösterdi.

Bitcoin (BTCUSD) yüzde 4,75, BTCTRY ise yüzde 4,58 oranında düşüş gösterdi.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 4,75 (19 Ocak Cuma 41.557,12 dolar), TL bazında da yüzde 4,58 (19 Ocak Cuma 1 milyon 277 bin 157,27 TL) değer kaybetti.

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