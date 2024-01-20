Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Kazançlı Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Kazançlı Yatırımları!
2024'e hareketli başlayan piyasalarda yeni yıl kolay geçmeyecek. Borsa İstanbul'da bir aşağı bir yukarı endeks yakından izlenirken, dolar ve altında gün geçmiyor yeni bir zirve görülmesin.
Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta dolar ve borsa kazandırırken, altın, euro ve Bitcoin geriledi.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,34 oranında değer kazanırken, haftayı 30,20 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 390 milyar 21 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 345 milyar 345 milyon, 279 milyar 675 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,13 oranında yükselişle 7.996,70 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 21,15 ile Tatlıpınar Enerji (TATEN) olurken, yüzde 18,21 ile Enerya (ENERY) ve yüzde 16,80 ile Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ) oldu.
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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 4,75, BTCTRY ise yüzde 4,58 oranında düşüş gösterdi.
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