Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: İşte Haftanın En Kazançlı Yatırımları!

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 37 milyar 565 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 24 milyar 775 milyon lirayla İş Bankası (ISCTR) ve 20 milyar 487 milyon lirayla Akbank (AKBNK) oldu.