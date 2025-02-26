Bir Trafik Polisi Daha Önce Hiç Alkolmetre Üflemediğini Söyleyen Gencin İsteğini Kırmadı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yusufimotovlo...
Trafik düzeninin sağlanması ve can güvenliğinin korunması, trafik kurallarına riayet etmekle mümkün olur. Bu durumda, trafik polislerinin üstlendiği rol son derece kritiktir. Onların gözetim ve denetimi, trafikteki düzeni sağlama ve kaza riskini en aza indirme konusunda belirleyici bir etkiye sahiptir. Bir çoğumuz trafikte herhangi bir kural ihlalı yapmamamıza rağmen trafik polisini görünce küçük bir gerilim yaşarız. Fakat bir genç tam tersine büyük bir heyecan yaşadı.
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Bir genç, trafik polisini görünce daha önce hiç çevirmeye takılmadığını ve alkolmetreye hiç üflemediğini söyledi.
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Gencin ricasını kırmayan polis ise ona tatlı bir jest yaptı.
İşte yaşananlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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