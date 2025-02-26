Aman Dikkat!: Bir Estetisyen Asla Yaptırmamanız Gereken İşlemleri Anlattı

Estetik sektörü, son zamanlarda akılalmaz bir ivme kazanarak hızla ilerliyor. Artık neredeyse vücudun her bölgesine yönelik bir estetik uygulaması mevcut. Bu uygulamaların birçoğu ise adeta bir moda trendi haline geldi. Estetik sektörü sadece güzellik ve görünüm odaklı değil, aynı zamanda bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine ve daha fazla özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor. Fakat bazen insanlar güzellik uğruna gereksiz riskler alabiliyor.