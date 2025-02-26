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Aman Dikkat!: Bir Estetisyen Asla Yaptırmamanız Gereken İşlemleri Anlattı

Aman Dikkat!: Bir Estetisyen Asla Yaptırmamanız Gereken İşlemleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.02.2025 - 16:33

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Estetik sektörü, son zamanlarda akılalmaz bir ivme kazanarak hızla ilerliyor. Artık neredeyse vücudun her bölgesine yönelik bir estetik uygulaması mevcut. Bu uygulamaların birçoğu ise adeta bir moda trendi haline geldi. Estetik sektörü sadece güzellik ve görünüm odaklı değil, aynı zamanda bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine ve daha fazla özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor. Fakat bazen insanlar güzellik uğruna gereksiz riskler alabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGVgOr...
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Bir estetisyen asla yaptırılmaması gereken operasyonları ve nedenlerini anlattı.

Bir estetisyen asla yaptırılmaması gereken operasyonları ve nedenlerini anlattı.

Pek çoğunun son dönemde oldukça yaygın olan uygulamalar olması, çoğu kişinin fikrini değiştirdi.

Pek çoğunun son dönemde oldukça yaygın olan uygulamalar olması, çoğu kişinin fikrini değiştirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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