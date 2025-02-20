onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisini Rahatsız Eden Komşusundan İntikam Almak İçin Kurduğu Düzeneği Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisini Rahatsız Eden Komşusundan İntikam Almak İçin Kurduğu Düzeneği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 19:07

İçerik Devam Ediyor

Komşuluk ilişkileri, toplum hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Elbette bir arada yaşamanın getirdiği zorluklar ve kolaylıklar vardır. Özellikle gürültü konusu, komşuluk ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir sorun haline gelebilir. Bu durum, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktördür ve bu yüzden üzerinde durulması gereken bir konudur. Evlerin iç içe olduğu yeni yaşam tarzımıda bu problem, oldukça ciddi tartışmalara sebebiyet verebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ben_can/video...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini rahatsız eden komşusundan intikam almak için hazırladığı düzeneği paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini rahatsız eden komşusundan intikam almak için hazırladığı düzeneği paylaştı.

Kimileri aynı problemden muzdarip olduğunu ve bu düzeneğe ihtiyaç duyduğunu söylerken kimileri ise gereksiz buldu.

Kimileri aynı problemden muzdarip olduğunu ve bu düzeneğe ihtiyaç duyduğunu söylerken kimileri ise gereksiz buldu.

İşte o düzenek;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın