Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisini Rahatsız Eden Komşusundan İntikam Almak İçin Kurduğu Düzeneği Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ben_can/video...
Komşuluk ilişkileri, toplum hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Elbette bir arada yaşamanın getirdiği zorluklar ve kolaylıklar vardır. Özellikle gürültü konusu, komşuluk ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir sorun haline gelebilir. Bu durum, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktördür ve bu yüzden üzerinde durulması gereken bir konudur. Evlerin iç içe olduğu yeni yaşam tarzımıda bu problem, oldukça ciddi tartışmalara sebebiyet verebiliyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini rahatsız eden komşusundan intikam almak için hazırladığı düzeneği paylaştı.
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Kimileri aynı problemden muzdarip olduğunu ve bu düzeneğe ihtiyaç duyduğunu söylerken kimileri ise gereksiz buldu.
İşte o düzenek;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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