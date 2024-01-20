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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Her Davranışımızı Bir Travmaya Bağlayan Sosyal Medya Psikologlarına İsyan Etti

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Her Davranışımızı Bir Travmaya Bağlayan Sosyal Medya Psikologlarına İsyan Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:49 Son Güncelleme: 20.01.2024 - 17:23

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Sosyal medya platformlarında, çeşitli konularda bilgilendirici videolar üreten psikologlara mutlaka denk gelmişsinizdir. Bu videoların bilgi verici ve aydınlatıcı nitelikleri bulunmakla birlikte, hassas ve kolayca etkilenebilen bireyler için bazı riskler de taşıyabilirler.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dylan3652/vid...
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'dylan3652' isimli TikTok kullanıcısı, günlük yaşamdaki hemen her davranışı bir travmaya bağlayan sosyal medya psikologlarına isyan etti.

'dylan3652' isimli TikTok kullanıcısı, günlük yaşamdaki hemen her davranışı bir travmaya bağlayan sosyal medya psikologlarına isyan etti.

Her davranışımızın altında bir travma olmak zorunda olmadığını söyleyen kadın, "Sosyal medyadaya kafa dağıtmaya gelmişim, istersem gidip seansımı alırım." diyerek tepkisini dile getirdi.

Her davranışımızın altında bir travma olmak zorunda olmadığını söyleyen kadın, "Sosyal medyadaya kafa dağıtmaya gelmişim, istersem gidip seansımı alırım." diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte o video;

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