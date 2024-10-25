Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Eşiniz Vefat Ederse Yeniden Evlenir misiniz?" Sorusu Soruldu

Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe dile getirebildiği bir platform. Bu röportajlar sayesinde, toplumun genel eğilimleri ve düşünceleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulunur. Elbette birbirinde ilginç sokak röportajlarıyla da karşılaşabiliyoruz.