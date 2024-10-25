Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Eşiniz Vefat Ederse Yeniden Evlenir misiniz?" Sorusu Soruldu

Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe dile getirebildiği bir platform. Bu röportajlar sayesinde, toplumun genel eğilimleri ve düşünceleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulunur. Elbette birbirinde ilginç sokak röportajlarıyla da karşılaşabiliyoruz.
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Bir sokak röportajında insanlara "Eşiniz hayatını kaybederse yeniden evlenir misiniz?" sorusu soruldu.
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Röportajda erkeklerin ve kadınların bambaşka cevaplar vermesi dikkat çekti.
İşte o röportaj;
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