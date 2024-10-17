MAM "6284 Özel" Programına Katılan Kadınlar Bahri İnceler'in Konuşma Anında Çekilen Görüntülerini Paylaştı

Seçim döneminde yaptığı programlarla büyük ses getiren Oğuzhan Uğur yine harika bir programa imza attı bildiğiniz üzere. Mevzular Açık Mikrofon'un '6284 Özel' programında farklı alanlarda konunun uzmanı kadınlar, mağduriyet yaşayanlar ve bu konuda merak ettiklerine cevap arayanlar bir araya geldi. Programa damga vuran anlardan biri de Erkekleri Koruma Derneği Başkanı olduğunu söyleyen Bahri İnceler'in söz alması oldu.