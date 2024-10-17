MAM "6284 Özel" Programına Katılan Kadınlar Bahri İnceler'in Konuşma Anında Çekilen Görüntülerini Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@peragultekin/...
Seçim döneminde yaptığı programlarla büyük ses getiren Oğuzhan Uğur yine harika bir programa imza attı bildiğiniz üzere. Mevzular Açık Mikrofon'un '6284 Özel' programında farklı alanlarda konunun uzmanı kadınlar, mağduriyet yaşayanlar ve bu konuda merak ettiklerine cevap arayanlar bir araya geldi. Programa damga vuran anlardan biri de Erkekleri Koruma Derneği Başkanı olduğunu söyleyen Bahri İnceler'in söz alması oldu.
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Kadın cinayetlerinin ve şiddetin konuşulacağı bir programda ön plana çıkmaya çalışması büyük tepki çeken İnceler'e programdaki ünlü isimlerden de tepki geldi.
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Bahri İnceler'in konuşması sırasında kameraların verdikleri tepkiyi kaydettiği anları paylaşan kadınlar o görüntüleri "Erkekleri Koruma Derneği başkanının mağduriyetini dinlerken biz." notuyla paylaştı.
İşte o anlar;
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