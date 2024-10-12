Kullanmak İsteyenler Dikkat: Bir Kadın Sadece Biber Gazı Gösterdiği İçin Nasıl Hapis Cezası Aldığını Anlattı

Ülkemizde son dönemde peş peşe yaşanan olayların ardından özellikle kadınlar, kendilerini koruyabilecekleri ürün arayışına girdiler. Bunların en başında da hem kullanımı hem taşıma kolay olan biber gazları geliyor. Hatta kadınlar birbirlerine biber gazı tarifi bile vermeye başladı. Fakat biber gazı kullanırken dikkatli olmak önemli.