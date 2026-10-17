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6,5 Milyar İzlenmenin Ardından: Go Türkiye'nin Yeni Dizisi Tell Me Troy'un Çekimleri Bitti

6,5 Milyar İzlenmenin Ardından: Go Türkiye'nin Yeni Dizisi Tell Me Troy'un Çekimleri Bitti

yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
17.10.2026 - 14:19
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye Mini Dizileri kapsamında hazırladığı Tell Me Troy’un çekimleri tamamlandı. Halit Özgür Sarı’nın Aras’ı, Özge Yağız’ın Bade’yi canlandırdığı dizi, İstanbullu sinema öğrencilerinin Kuzey Ege yolculuğunu anlatıyor. Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarından izler taşıyan hikayede, Aras ile Bade’nin geçmişte yarım kalan aşkı da yeniden şekilleniyor.

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Tell Me Troy, mezuniyet projesi için fikir arayan İstanbullu sinema öğrencilerinin Kuzey Ege yolculuğunu anlatıyor.

Tell Me Troy, mezuniyet projesi için fikir arayan İstanbullu sinema öğrencilerinin Kuzey Ege yolculuğunu anlatıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) hazırladığı dizide başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız paylaşıyor. Halit Özgür Sarı Aras'ı, Özge Yağız ise Bade'yi canlandırıyor.

Dizinin konusu da çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte netleşti. Hikayenin merkezinde, mezuniyet projeleri için yaratıcı bir fikir peşine düşen İstanbullu sinema öğrencileri var.

Öğrenciler senaryolarını tamamlamaya çalışırken beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Yolculuk ilerledikçe Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarından izler de birer birer ortaya çıkıyor.

Aras ile Bade'nin geçmişte yarım kalan aşkı bu yolculukta yeniden şekilleniyor.

Aras ile Bade'nin geçmişte yarım kalan aşkı bu yolculukta yeniden şekilleniyor.

Gençlerin ilham arayışı, geçmişten bugüne uzanan bir aşk hikayesiyle birleşiyor. Aras ile Bade'nin yıllar önce bir yerde kopan ilişkisi, Kuzey Ege yollarında yeniden karşılarına çıkıyor.

Bu partnerlik ekran için yeni değil. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, ATV'de 2 Eylül 2025'te başlayan Gözleri KaraDeniz'de Azil ile Güneş'i canlandırmıştı. Ancak dizi 16 Aralık 2025'te, 16. bölümüyle erken final yapınca hikayeleri ekranda yarım kalmıştı. Üstelik ikilinin bu kez de geçmişte tamamlanamamış bir aşkı oynaması dikkat çekti.

Dizinin rotası Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'e uzanıyor.

Dizinin rotası Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'e uzanıyor.

Projenin ilk duyurulduğu günlerde çekimlerin Çanakkale'de yapılacağı ve yaklaşık 5 gün süreceği aktarılmıştı. Ancak dizinin rotası Çanakkale'yle sınırlı kalmadı.

Tell Me Troy, Troya, Assos, Kaz Dağları, Antandros, Cunda, Bergama ve Foça'da çekildi. Bölgenin arkeolojik mirası, mitolojik hikayeleri ve kültürel dokusu da doğrudan hikayenin içine yerleştirildi.

Storymagez imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Macera, romantizm ve kültürel keşfi bir araya getiren dizi, Kuzey Ege'yi uluslararası izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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