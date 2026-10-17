6,5 Milyar İzlenmenin Ardından: Go Türkiye'nin Yeni Dizisi Tell Me Troy'un Çekimleri Bitti
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye Mini Dizileri kapsamında hazırladığı Tell Me Troy’un çekimleri tamamlandı. Halit Özgür Sarı’nın Aras’ı, Özge Yağız’ın Bade’yi canlandırdığı dizi, İstanbullu sinema öğrencilerinin Kuzey Ege yolculuğunu anlatıyor. Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarından izler taşıyan hikayede, Aras ile Bade’nin geçmişte yarım kalan aşkı da yeniden şekilleniyor.
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Tell Me Troy, mezuniyet projesi için fikir arayan İstanbullu sinema öğrencilerinin Kuzey Ege yolculuğunu anlatıyor.
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Aras ile Bade'nin geçmişte yarım kalan aşkı bu yolculukta yeniden şekilleniyor.
Dizinin rotası Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'e uzanıyor.
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