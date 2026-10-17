6,5 Milyar İzlenmenin Ardından: Go Türkiye'nin Yeni Dizisi Tell Me Troy'un Çekimleri Bitti

Gençlerin ilham arayışı, geçmişten bugüne uzanan bir aşk hikayesiyle birleşiyor. Aras ile Bade'nin yıllar önce bir yerde kopan ilişkisi, Kuzey Ege yollarında yeniden karşılarına çıkıyor.

Bu partnerlik ekran için yeni değil. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, ATV'de 2 Eylül 2025'te başlayan Gözleri KaraDeniz'de Azil ile Güneş'i canlandırmıştı. Ancak dizi 16 Aralık 2025'te, 16. bölümüyle erken final yapınca hikayeleri ekranda yarım kalmıştı. Üstelik ikilinin bu kez de geçmişte tamamlanamamış bir aşkı oynaması dikkat çekti.