Bir Motokurye, Olumsuz Hava Koşullarından Yakınan Meslektaşlarına Tepki Gösterdi!

Ülkemizin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, paket servis yapan motokuryeleri de zorlu koşullarla baş başa bırakıyor. Kar yağışının yoğunluğu, kuryelerin işlerini daha da zorlaştırıyor. Son dönemde, olumsuz hava koşullarının artmasıyla birlikte kuryeler, çalışma koşullarındaki zorlukları sosyal medya üzerinden paylaşarak şikayetçi oluyorlar.