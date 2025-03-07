Bir Kahve Tutkunu, Kahveseverlerin “Türk Kahvesiyle Latte Art Yapılır mı?” Sorusunu Yanıtladı!

Latte art, genellikle sıcak süt köpüğünün espresso üzerine dökülerek yapılan ve kalp, yaprak, rozet gibi desenlerle şekillendirilen bir kahve sanatı olarak bilinir. Ancak, Türk kahvesinin yoğun dokusu ve kendine has yapısı, latte art için pek uygun sayılmaz. Peki, Türk kahvesi ile latte art yapılabilir mi?
Bu sorunun cevabını, @brewoloji isimli TikTok kullanıcısı verdi.
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Türk kahvesiyle latte art yapmayı deneyen kahve tutkunu, merak edilen soruyu cevaplandırarak Türk kahvesi ile latte art yapmayı başardı.
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Ortaya çıkan latte art beklentinin üzerinde olurken, sosyal medya kullanıcısı kahvesinin tadını da oldukça başarılı buldu.
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