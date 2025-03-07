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Bir Kahve Tutkunu, Kahveseverlerin “Türk Kahvesiyle Latte Art Yapılır mı?” Sorusunu Yanıtladı!

Bir Kahve Tutkunu, Kahveseverlerin “Türk Kahvesiyle Latte Art Yapılır mı?” Sorusunu Yanıtladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 17:17 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 17:24

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Latte art, genellikle sıcak süt köpüğünün espresso üzerine dökülerek yapılan ve kalp, yaprak, rozet gibi desenlerle şekillendirilen bir kahve sanatı olarak bilinir. Ancak, Türk kahvesinin yoğun dokusu ve kendine has yapısı, latte art için  pek uygun sayılmaz. Peki, Türk kahvesi ile latte art yapılabilir mi?

Bu sorunun cevabını, @brewoloji isimli TikTok kullanıcısı verdi.

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Türk kahvesiyle latte art yapmayı deneyen kahve tutkunu, merak edilen soruyu cevaplandırarak Türk kahvesi ile latte art yapmayı başardı.

Türk kahvesiyle latte art yapmayı deneyen kahve tutkunu, merak edilen soruyu cevaplandırarak Türk kahvesi ile latte art yapmayı başardı.

Videoda, takipçilerine adım adım nasıl yapıldığını gösteren @brewoloji, latte art yapımının püf noktalarını paylaştı.

Ortaya çıkan latte art beklentinin üzerinde olurken, sosyal medya kullanıcısı kahvesinin tadını da oldukça başarılı buldu.

Ortaya çıkan latte art beklentinin üzerinde olurken, sosyal medya kullanıcısı kahvesinin tadını da oldukça başarılı buldu.

Peki sizce nasıl olmuş?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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