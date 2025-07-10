Bir Kadın Paylaştığı Fotoğrafla Gerçek Halini Karşılaştırarak Sosyal Medyanın Sahteliğini Gözler Önüne Serdi

Sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Günün büyük bir kısmı Instagram, TikTok ya da Twitter gibi platformlarda geçerken, karşımıza çıkan mükemmel vücutlar, kusursuz yüzler ve lüks yaşamlar farkında olmadan algımızı şekillendiriyor. Ancak unutulmamalı ki bu görüntülerin çoğu filtrelerle düzenlenmiş, gerçeklikten uzak karelerden oluşuyor. Bu sanal mükemmellik algısı, bireylerde yetersizlik hissine yol açabiliyor ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Bir kadın, kombininin sosyal medyadaki haliyle ve gerçekte nasıl göründüğünü karşılaştırdığı bir video çekti. Video, sosyal medyanın sahteliğini bir kere daha ortaya koydu.