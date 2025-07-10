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Bir Kadın Paylaştığı Fotoğrafla Gerçek Halini Karşılaştırarak Sosyal Medyanın Sahteliğini Gözler Önüne Serdi

Bir Kadın Paylaştığı Fotoğrafla Gerçek Halini Karşılaştırarak Sosyal Medyanın Sahteliğini Gözler Önüne Serdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 12:02

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Sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Günün büyük bir kısmı Instagram, TikTok ya da Twitter gibi platformlarda geçerken, karşımıza çıkan mükemmel vücutlar, kusursuz yüzler ve lüks yaşamlar farkında olmadan algımızı şekillendiriyor. Ancak unutulmamalı ki bu görüntülerin çoğu filtrelerle düzenlenmiş, gerçeklikten uzak karelerden oluşuyor. Bu sanal mükemmellik algısı, bireylerde yetersizlik hissine yol açabiliyor ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Bir kadın, kombininin sosyal medyadaki haliyle ve gerçekte nasıl göründüğünü karşılaştırdığı bir video çekti. Video, sosyal medyanın sahteliğini bir kere daha ortaya koydu.

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Sosyal medyada sürekli olarak belirli güzellik kalıplarının öne çıkarılması, özellikle genç bireylerde beden algısının bozulmasına neden olabiliyor.

Sosyal medyada sürekli olarak belirli güzellik kalıplarının öne çıkarılması, özellikle genç bireylerde beden algısının bozulmasına neden olabiliyor.

Kendini başkalarıyla kıyaslama hali, özgüveni zedeleyerek mutsuzluk ve kaygı duygularını artırabiliyor. Sağlıklı bir beden algısı geliştirmek için sosyal medyada gördüklerimizin her zaman gerçeği yansıtmadığını fark etmek büyük önem taşıyor. Dijital dünyada daha bilinçli olmak, hem zihinsel hem de duygusal sağlığımız için güçlü bir adım olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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