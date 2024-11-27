Bir Kadın 14 Saatlik Yolculuğu Boyunca Yaşadığı Taciz Anlarını Paylaştı

Taciz, küresel çapta ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Gerekli cezalar, eğitim, ıslah gibi çalışmalar yapılsa da ne yazık ki henüz etkin bir çözüm bulunabilmiş değil. Her geçen gün daha fazla insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen bu durum, toplumların huzurunu ve güvenliğini tehdit ediyor. Taciz, sadece bireylerin değil, toplumların da yaşam kalitesini düşüren bir olgu. Her geçen gün, kanımızı donduran yeni bir olayla karşılaşabiliyoruz.