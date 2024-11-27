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Bir Kadın 14 Saatlik Yolculuğu Boyunca Yaşadığı Taciz Anlarını Paylaştı

Bir Kadın 14 Saatlik Yolculuğu Boyunca Yaşadığı Taciz Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.11.2024 - 00:11 Son Güncelleme: 28.11.2024 - 00:25

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Taciz, küresel çapta ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Gerekli cezalar, eğitim, ıslah gibi çalışmalar yapılsa da ne yazık ki henüz etkin bir çözüm bulunabilmiş değil. Her geçen gün daha fazla insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen bu durum, toplumların huzurunu ve güvenliğini tehdit ediyor. Taciz, sadece bireylerin değil, toplumların da yaşam kalitesini düşüren bir olgu. Her geçen gün, kanımızı donduran yeni bir olayla karşılaşabiliyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCwWsP...
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Bir kadın, 14 saatlik tren yolculuğu sırasında yaşadığı tacizi paylaştı.

Bir kadın, 14 saatlik tren yolculuğu sırasında yaşadığı tacizi paylaştı.

Karşısında oturan adamın pişkinliği ve rahatlığı, görenlerin sinirlerini bozdu.

Karşısında oturan adamın pişkinliği ve rahatlığı, görenlerin sinirlerini bozdu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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