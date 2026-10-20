Otel Aracındaki Kadınlara Hava Atmak İçin Peşlerinden Koşan Genç Arabaya Feci Çarptı

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Bazen dikkat çekmek, hava atmak ve çevremizdekilerin dikkatini çekmek istediğimiz anlar, planlanandan çok farklı sonuçlanabiliyor. Anın heyecanıyla kendini göstermek isteyen gençler bir anda kendilerini ömür boyu utanarak hatırlayacakları durumların içinde bulabiliyor. Özellikle mesele flört olunca, bazıları asla sınır tanımıyor.
Bir tatil bölgesinde, iki gen kız otel aracıyla gezintiye çıktı. Yol kenarında beklerken iki kadını gören bir genç, hızla peşlerinden koşmaya başladı. Süratle koşan genç duran arabaya feci çekilde çarptı. Alışılmışın dışında gelişen kazayı izleyenler ilk başta korksa da gülmekten kendilerini alamadı.
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