Bir İçerik Üreticisi, Sefo ve Demet Akalın'ın Yerinde Dur Şarkısını İslami Sözlerle Yeniden Düzenledi

Bir içerik üreticisi, ünlü şarkıcılar Sefo ve Demet Akalın’ın 'Yerinde Dur' adlı popüler şarkısına yaptığı dini uyarlamayla gündeme geldi. “Camide Kul” adına uyarlanan şarkı, Kur’an kursundaki çocukların rol aldığı klibiyle sosyal medyada gündem oldu.
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İşte Yerinde Dur yerine yapılan Camide Kul şarkısı...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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