Önce Bakım: Bir Protez Tırnak Uzmanı Cezaevine Girecek Müşterisine Yaptığı Tırnakları Paylaşmasıyla Viral Oldu

@nailsbykiss adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir protez tırnak uzmanı başına gelen ilginç olayı paylaşmasıyla ilgi gördü. Nail art son dönemlerin popüler işlerinden biliyorsunuz ki. Desenli ve uzun tırnaklar epeydir tercih ediliyor. Protez tırnak uzmanı kadının müşterisi de cezaevine girmeden önce tırnaklarını yaptırmıştı. Talebi ise gardiyanların fark edemeyeceği tırnaklar yapılmasıydı. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o paylaşım 👇
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Tırnakların sonucu bu şekilde oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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