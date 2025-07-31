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Önce Bakım: Bir Protez Tırnak Uzmanı Cezaevine Girecek Müşterisine Yaptığı Tırnakları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Önce Bakım: Bir Protez Tırnak Uzmanı Cezaevine Girecek Müşterisine Yaptığı Tırnakları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.07.2025 - 23:37

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@nailsbykiss adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir protez tırnak uzmanı başına gelen ilginç olayı paylaşmasıyla ilgi gördü. Nail art son dönemlerin popüler işlerinden biliyorsunuz ki. Desenli ve uzun tırnaklar epeydir tercih ediliyor. Protez tırnak uzmanı kadının müşterisi de cezaevine girmeden önce tırnaklarını yaptırmıştı. Talebi ise gardiyanların fark edemeyeceği tırnaklar yapılmasıydı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o paylaşım 👇

Tırnakların sonucu bu şekilde oldu.

Tırnakların sonucu bu şekilde oldu.

İşaret parmağına eklettiği tırnak süsü olmasa doğal olmuş diyebilirdik ancak bu haliyle pek de belli olmayacak gibi değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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