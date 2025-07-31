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İstanbul’da Bir Kadın, Kocasını Kafede Başka Bir Kadınla Basınca Ortalık Fena Karıştı

İstanbul’da Bir Kadın, Kocasını Kafede Başka Bir Kadınla Basınca Ortalık Fena Karıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 19:36 Son Güncelleme: 31.07.2025 - 19:43

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İstanbul Mahmutbey’de yaşandığı belirtilen bir olay sosyal medyada gündem oldu. Instagram’da 'bagcilar.sondakika' hesabından paylaşılan videonun bilgisine göre; 40 yaşında evli bir adamın 20 yaşında genç kızla bir kafede oturduğu sırada adamın eşi ve kayınbiraderi geldi. Kadın, genç kıza saldırırken kayınbirader de adama saldırdı.

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İşte Bağcılar'daki kafede yaşananlar 👇

Bir kadın, kocasını başka biriyle kafede basınca ortalık fena halde karıştı.

Bir kadın, kocasını başka biriyle kafede basınca ortalık fena halde karıştı.

bagcilar.sondakika hesabından yer alan videoya göre; bir kadın, 40 yaşındaki kocasını 20 yaşındaki genç bir kızla bir kafede yakaladı. Kadın genç kıza saldırırken, kadının erkek kardeşi de kocaya saldırdı. 

Kafedeki müşterilerden biri de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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