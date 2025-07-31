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Bir TikTok Kullanıcısı, Rüyalarınızı Kaydedip Görselleştirebilen Yapay Zeka Destekli Cihazı Tanıttı

Bir TikTok Kullanıcısı, Rüyalarınızı Kaydedip Görselleştirebilen Yapay Zeka Destekli Cihazı Tanıttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 20:50

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TikTok’ta “thetable__withselin” isimli bir kullanıcı, sabahları uyandığınızda rüyalarınızı anlattığınız, sizin bu anlattıklarınızı resmeden yapay zeka destekli bir cihazı tanıttı.

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İşte rüyalarınızı sizin için resmedecek o cihaz!

Gece rüya gördünüz, sabah kalktınız cihazı açıp anlattınız ve cihaz da rüyanızı sizin için resmetti!

Gece rüya gördünüz, sabah kalktınız cihazı açıp anlattınız ve cihaz da rüyanızı sizin için resmetti!

“thetable__withselin” isimli bir TikTok kullanıcısı, yapay zeka destekli rüya cihazını anlattı. Gece gördüğünüz rüyayı sabah kalktığınızda bu cihaza anlatıyorsunuz. Cihaz da sizin anlattığınız şekilde rüyanızı resmediyor. İnanılmaz ama gerçek! 

Bakalım yapay zeka daha nerelere doğru gidecek!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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