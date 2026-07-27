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Bir İçerik Üreticisi Erkek Arkadaşına "Bir Sabah Kadın Olarak Uyansan Hayatta Kalabilir miydin?" Testi Yaptı

Bir İçerik Üreticisi Erkek Arkadaşına "Bir Sabah Kadın Olarak Uyansan Hayatta Kalabilir miydin?" Testi Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 11:49

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Kadınların ve erkeklerin günlük hayattaki olaylara, harcama alışkanlıklarına ve sosyal ilişkilere yaklaşımı çoğu zaman birbirinden oldukça farklı. İki tarafın da birbirinin gizli dünyasını keşfetmeye çalışması, elbette güldüren anlara sahne oluyor. Birbirinden ince düşünülmüş detaylar, erkekler için anlaşılması güç bir bulmacaya dönüşürken kadınlar için hayatın doğal bir parçası kabul ediliyor.

Bir içerik üreticisi, erkek arkadaşı için 'Bir sabah kadın olarak uyansan hayatta kalabilir miydin?' testi hazırladı. Kadın dünyasına dair sorulan sorulara erkek mantığıyla cevap aramaya çalışan gencin yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü. 

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Erkekler de kendini sınadı.

Erkekler de kendini sınadı.

Testte harcama alışkanlıklarından, her ay yaşanan regl sürecine kadar pek çok detay içeren sorular yer aldı. Videoyu izleyen erkekler, soruları kendilerinde yanıtlamaya çalıştı. Her biri de videodaki genç gibi, benzer bir kafa karışıklığı yaşadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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