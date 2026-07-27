Bir İçerik Üreticisi Erkek Arkadaşına "Bir Sabah Kadın Olarak Uyansan Hayatta Kalabilir miydin?" Testi Yaptı

Kadınların ve erkeklerin günlük hayattaki olaylara, harcama alışkanlıklarına ve sosyal ilişkilere yaklaşımı çoğu zaman birbirinden oldukça farklı. İki tarafın da birbirinin gizli dünyasını keşfetmeye çalışması, elbette güldüren anlara sahne oluyor. Birbirinden ince düşünülmüş detaylar, erkekler için anlaşılması güç bir bulmacaya dönüşürken kadınlar için hayatın doğal bir parçası kabul ediliyor.

Bir içerik üreticisi, erkek arkadaşı için 'Bir sabah kadın olarak uyansan hayatta kalabilir miydin?' testi hazırladı. Kadın dünyasına dair sorulan sorulara erkek mantığıyla cevap aramaya çalışan gencin yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü.

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