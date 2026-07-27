Temizlik Sende Hangi Duyguyu Uyandırıyor?

Senin için temizlik hijyenden çok öte. Temizlik yaparak aslında sen kendine bir düzen kuruyorsun. Etrafın ne kadar temiz ve düzenliyse kendini o kadar rahat ve sakin hissediyorsun. Çevren dağınık olduğunda zihnini çok meşgul ediyor ve seni yoruyor. Temizlik bu yüzden senin için aynı zamanda kontrol demek.