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Temizlik Sende Hangi Duyguyu Uyandırıyor?

etiket Temizlik Sende Hangi Duyguyu Uyandırıyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 12:01
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Temizlik herkes için aynı anlama gelmiyor. Yani temizlik yaparken herkeste farklı farklı duygular uyanıyor. Senin için bu duygu hangisi acaba? Bulmak için testimizi cevapla bakalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?

2. Yaşını da seç lütfen!

3. Evin dağılmaya başladığında tepkin ne oluyor?

4. Temizlik rutinin nasıldır?

5. Temizlik için seni ne motive eder?

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6. Haber vermeden misafir geliyor. Ne yaparsın?

7. Hangi temizlik işini sevmiyorsun?

8. Temizlik gününe nasıl karar verirsin?

Temizlik sende kontrol duygusunu uyandırıyor.

Senin için temizlik hijyenden çok öte. Temizlik yaparak aslında sen kendine bir düzen kuruyorsun. Etrafın ne kadar temiz ve düzenliyse kendini o kadar rahat ve sakin hissediyorsun. Çevren dağınık olduğunda zihnini çok meşgul ediyor ve seni yoruyor. Temizlik bu yüzden senin için aynı zamanda kontrol demek.

Temizlik sende huzur duygusunu uyandırıyor.

Sen temizlik yaparken huzur bulanlardansın. Evdeki dağınıklıklar temizlendikçe kendine geliyorsun diyebiliriz. Evin temiz olması önemli olsa da seni asıl rahatlatan o ferahlık hissi. Temizlik yaparken kendini rahatlamış da hissediyorsun. O yüzden öyle acele temizlik yapmak hiç sana göre değil.

Temizlik sende kaçma duygusunu uyandırıyor.

Sen temizlikten pek hoşlanmıyorsun. Yani temiz bir evi elbette seviyorsun ama sen temizlik yapmak istemiyorsun. Temizlikle ilgili her şey senin gözünde çok büyüyor. Temizliğe başlamak o kadar zor geliyor ki sana. Ama başlayınca gerisi geliyor. Yani istemesen de başladıktan sonra devamını kolayca hallediyorsun.

Temizlik sende hareket etme duygusunu uyandırıyor.

Sen temizlik yaparken hareket etmeden duramıyorsun. Diğerleri gibi yavaş yavaş temizlik yapmak hiç senin tarzın değil. Sen müziğini açıp hızlıca temizliği bitiriyorsun. Öncesinde nasıl yaparım diye düşünmek yerine bir anda başlayıp bitiriyorsun. Temizlik yaptıkça kendini daha iyi hissediyorsun aslında.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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