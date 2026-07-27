Temizlik Sende Hangi Duyguyu Uyandırıyor?
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Temizlik herkes için aynı anlama gelmiyor. Yani temizlik yaparken herkeste farklı farklı duygular uyanıyor. Senin için bu duygu hangisi acaba? Bulmak için testimizi cevapla bakalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?
2. Yaşını da seç lütfen!
3. Evin dağılmaya başladığında tepkin ne oluyor?
4. Temizlik rutinin nasıldır?
5. Temizlik için seni ne motive eder?
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6. Haber vermeden misafir geliyor. Ne yaparsın?
7. Hangi temizlik işini sevmiyorsun?
8. Temizlik gününe nasıl karar verirsin?
Temizlik sende kontrol duygusunu uyandırıyor.
Temizlik sende huzur duygusunu uyandırıyor.
Temizlik sende kaçma duygusunu uyandırıyor.
Temizlik sende hareket etme duygusunu uyandırıyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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