Evdeki Düzensizliği Bitirmenin 10 Yolu
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Bazen evinizi ne kadar sık toparlasanız da o dağınıklık hiç kalkmaz, evin işi ise hiç bitmez. Size sürekli yapacak bir şey var gibi gelen bu durum, aslında iyi organize olmadığınızı gösterir. Aslında basit, pratik ve çok etkili yöntemler benimseyerek can sıkıcı düzensizlikten kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.
İşte evinize düzen katmak için benimsemeniz gereken stratejiler!
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1. Minimalist yaklaşımı benimseyin.
2. Düzenlemeyi kategorilere göre yapın.
3. Boy boy organizer kullanmaktan çekinmeyin.
4. Kablolara çözüm bulun.
5. İşlevsel mobilyalar edinin.
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6. Temizliği düzene oturtun.
7. Günlük hızlı rutinler oluşturun.
8. Duvarları kullanın.
9. Kağıt yığınlarını dijitale taşıyın.
10. Alışveriş yapmadan kendinizi sorgulayın.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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