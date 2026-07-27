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Evdeki Düzensizliği Bitirmenin 10 Yolu

etiket Evdeki Düzensizliği Bitirmenin 10 Yolu

Özge
Özge - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 11:31
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Bazen evinizi ne kadar sık toparlasanız da o dağınıklık hiç kalkmaz, evin işi ise hiç bitmez. Size sürekli yapacak bir şey var gibi gelen bu durum, aslında iyi organize olmadığınızı gösterir. Aslında basit, pratik ve çok etkili yöntemler benimseyerek can sıkıcı düzensizlikten kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

İşte evinize düzen katmak için benimsemeniz gereken stratejiler!

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1. Minimalist yaklaşımı benimseyin.

Evdeki dağınıklık ve düzensizlik bazen gerekenden fazla eşyaya sahip olduğunuzdan kaynaklanır. Her yere saçılan kıyafetler, tarihi geçmiş ilaçlar ya da kırık tabak çanaklar aslında dağınık olduğunuzu değil, kalabalık yaşadığınızı gösterir. Atma zamanı çoktan geçen eşyaları elden çıkardığınızda zaten ortada düzenlenmesi gereken pek fazla şey de kalmayacaktır.

2. Düzenlemeyi kategorilere göre yapın.

Genel bir temizlik yaptıktan sonra evi daha işlevsel hale getirmek için mutlaka eşyaları kategorilere göre sınıflandırın. Yani kitaplık, gardırop, ayakkabılık gibi mobilyaları görevine göre kullanın. Kalkıp da ayakkabılığın çekmecesine çanta asmayın ya da cüzdanınızı gidip kitaplığa koymayın. Her eşyayı yerine koyduğunuz zaman ortalıktaki dağınıklık da otomatikman azalır.

3. Boy boy organizer kullanmaktan çekinmeyin.

Evdeki dağınıklığı tek bir hamleyle gidermek istiyorsanız boy boy, renk renk düzenleyici almaya hazır olun. Düzenleyici kullanmanın en güzel yanı, bu eşyaların hem her tür fazlalığı organize etmesi hem de her ihtiyaca uygun olmasıdır. Amacınız hem eşyaları saklamak hem de eve şöyle estetik bir hava katmaksa kesinlikle işlevsel düzenleyiciler edinmeniz gerek.

4. Kablolara çözüm bulun.

Çoğu evin dağınıklık denilince göze batan temel sorunu, her yanı sarmış kablo yığınlarıdır. Elektronik ekipman sayısının hızla arttığı günümüzde, bu sorunu yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Ama sırf her şeyi şarj edeceksiniz diye ortalığı dağıtmaya da gerek yok. Hazır düzenleyici alışverişine başlamışken aramanıza kablo düzenleyicileri de ekleyerek bu sorunu çok kolay şekilde çözebilirsiniz. Bu sırada göreceğiniz dekoratif seçeneklere sizin bile şaşıracağınıza eminiz.

5. İşlevsel mobilyalar edinin.

Evinizdeki mobilyalar ne kadar çok yönlüyse alandan kazancınız da o kadar fazla olur. Mobilya seçiminde birden fazla amaca hizmet edecek çözümlere yönelerek alanı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu esnada mobilyaların depolama alanlarını göz önünde bulundurmanız da gerek. Çünkü televizyon sehpası ya da baza gibi mobilyalar, elinizin altında harika birer depoya dönüşebilir.

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6. Temizliği düzene oturtun.

Hızlı düzenleme rutini oluştururken düzenli temizlik alışkanlığını da ihmal etmeyin. Çünkü bir evi düzenli gösteren temel kriter temizliğidir. Temizliği de öyle gözünüzde büyütmenize gerek yok. Bazen ihtiyacınız olan sadece yüksek çekim gücüne sahip bir süpürge ile düzenli mutfak, banyo temizlik alışkanlığıdır.

7. Günlük hızlı rutinler oluşturun.

Gün içinde evde şöyle hızlı bir toparlama yapmak için kendinize sadece 15 dakika verin! Evet, yanlış okumadınız çünkü bu süre genel bir düzenleme için gayet yeterli. Tercihen güne başlarken ya da gün sonunda oluşturacağınız bir rutinle, tüm yaşamınıza düzen getirmeniz mümkün. Salondaki fazlalıkları kaldırmak, mutfağı toparlamak ya da kıyafetleri askıya asmak aslında sandığınız kadar vakit almaz.

8. Duvarları kullanın.

Evinizde depolama ya da eşya saklama için kullanacağınız alanlar zeminlerle sınırlı değildir. Özellikle alanınız yeterli değilse ortalıktaki mobilya yükü ortamı daha da küçük gösterebilir. Bunun yerine duvarlara hareket katacak raflara yönelmeniz en iyi tercih olur. Banyo ve mutfak gibi alanlara ekleyeceğiniz raflar sizin için hayat kurtarıcı bile olabilir.

9. Kağıt yığınlarını dijitale taşıyın.

Hayat her ne kadar dijitale kaymış olsa da faturalar, fişler ya da broşürler zamanla çekmecelerinizde yığın oluşturabilir. Aslında bu kağıt yükünden kurtularak kendinize de gezegene de büyük bir iyilik yaparsınız. Faturaları e-postaya yönlendirerek ve fiziksel abonelikleri dijitale kaydırarak, alandan ne kadar kazanacağınıza siz de şaşıracaksınız.

10. Alışveriş yapmadan kendinizi sorgulayın.

Evdeki fazla dağınıklıktan kurtulmak için o eve henüz işin başından fazla eşya girmemesi gerekir. Bunun ilk adımı ise alışverişte başlar. Bir şey satın almadan önce gerçekten ona ne kadar ihtiyacınız olduğunu sorarsanız, bu tasarrufsuz rutinden aynı hızla kurtulabilir ve sonunda istediğiniz ferah alanlara sahip olabilirsiniz.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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